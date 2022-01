Super League Italian Cup: Quarter-finals, the first three qualified, the scores

MODENA – The first three teams qualified for the Super League Italian Cup Final Four. Single race Quarters.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 24-26)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 1, Van Garderen, Gollini (L), Stankovic 13, Ngapeth E 14, Sala, Abdel-aziz 16, Leal 13, Mazzone 4, Rossini (L). Do not enter Ngapeth S, Salsi. Herds Giani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lagumdzija 11, Recine 14, Stern 12, Brizard 3, Antonov, Rossard 13, Scanferla (L), Cester, Holt 8, Caneschi 3. NE Russell, Pujol, Tondo, Catania. Herds Bernardi.

REFEREES: Boris, Florian.

NOTES – set duration: 25 ‘, 28’, 29 ‘, 31’; tot: 113 ′.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO 1-3 (22-25, 25-19, 20-25, 27-29)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez, Sottile, Marchisio (L), Balaso (L), Santos De Souza 12, Zaytsev 23, Diamantini 10, Simon 12, De Cecco, Yant Herrera 11. Not entered Penna, Ambrose. Herds Blengini.

ALLIANZ MILANO: Chinenyeze 15, Daldello, Romanò 1, Patry 15, Piano 10, Mosca 1, Ishikawa 9, Porro 4, Jaeschke 18, Pesaresi (L). NE Staforini, Maiocchi, Djokic. All. Piazza.

REFEREES: Lot, Canessa.

NOTES – set duration: 29 ‘, 23’, 26 ‘, 38’; tot: 116 ′.

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-16, 25-13, 25-21)

ITAS TRENTINO: Kaziyski 13, Michieletto 7, Sbertoli 4, Lavia 16, Zenger (L), Podrascanin 5, Lisinac 10. Not entered D’heer, Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto. Herds Lorenzetti.

VERO VOLLEY MONZA: Karyagin 5, Dzavoronok 8, Orduna 1, Federici (L), Galassi 3, Katic 2, Beretta 7, Davyskiba 11, Gaggini (L). NE Magliano, Grozer, Gianotti, Rossi. Herds Eccheli.

REFEREES: Goitre, Pozzato.

NOTES – set duration: 21 ‘, 21’, 25 ‘; tot: 67 ′.