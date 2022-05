Sweet baby! Barbara Meier is the wieder schwanger

SpotOn News † 14.05.2022, 15:22 Uhr

Barbara Meier and Klemens Hallmann became Erneut Eltern. (wue/spot)

Im Sommer 2020 Barbara Meier has become very Mutter. Im Herbst 2022 soll dann das zweite Baby des Models zur Welt kommen.

Barbara Meier (35) und ihr Ehemann, Klemens Hallmann (46), machen sich auf eine „Mission Baby – Part II“. Das Model hat auf Instagram angekündigt, dass es wieder schwanger ist. Das Zweite Gemeinsame Kind des Paares becamee für den Herbst erwartet.

Die Gewinnerin der Zweiten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ veröffentlichte ein witziges Bild, das sie und Hallmann im Stil des Filmplakats der Action-Komödie „Mr. & Mrs. Smith“ aus dem Jahr 2005 says. Statt Angelina Jolie (46), Brad Pitt (58) and Knarren ist das Paar nebst Spielzeug und Kuscheltieren zu sehen. “Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby. Herbst 2022″, steht auf der Plakat parody.

Baby wird ihr Leben „durcheinanderwirbeln“

“Wir freuen unglaublich, dass wir bald ein Zweites Baby haben were, that unser Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern – und noch weiter durcheinanderwirbeln wird”, Erklärt Meier im dazugehörigen Kommentar. Im Vergleich zu früher habe sich ihr Leben in den vergangen two years “but sehr changes”. Das Paar wolle aber “miss no Sekunde davon”. In July 2020 Ihre Tochter Marie-Therese zur Welt came.

Viele Stars und Fans were entzückt über die süße Neuigkeit. “Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben”, said herself the Moderatorin Sylvie Meis (44) erfreut. Die Schauspielerin Tina Ruland (55) schwärmte: „Oh, who wunderbar. Ich freue mich sehr für und mit Euch.” And auch weitere Promis wie Riccardo Simonetti (29) und Frauke Ludowig (58) ließen Glückwünsche oder freudige Emojis da.