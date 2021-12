the choices on Callejon and Vignato! Biraghi more than Vlahovic – SOS Fanta

All the votes for the day at the fantasy football, these are the choices of the editorial staff Fantacalcio.it. Updated throughout the day and complete after the last game, these are the official and final votes for the Fantasy Football Leagues.

✅ BOLOGNA-FIORENTINA 2-3

BOLOGNA – Skorupski 5, Soumaoro 6, Medel 6.5 (72 ′ Bonifazi 6), Theate 5.5, De Silvestri 5.5 (61 ′ Skov Olsen 6), Svanberg 6.5, Dominguez 5.5 (79 ′ Vignato sv), Dijks 6 (61 ′ Hickey 7), Soriano 5.5, Sansone 5.5 (62 ′ Orsolini 6), Barrow 7.

FIORENTINA – Terracciano 6, Odriozola 5.5, Martinez Quarta 6.5, Milenkovic 6, Biraghi 7 (84 ′ Terzic sv), Bonaventura 6, Torreira 6.5 (85 ′ Saponara sv), Maleh 7 (79 ′ Duncan sv) , Sottil 6 (85 ′ Amrabat sv), Vlahovic 6.5, Gonzalez 7.5 (78 ′ Callejon sv).

Goals: Maleh, Barrow, Biraghi, Vlahovic, Hickey

Ammonites: Soumaoro, Theate, Dominguez, Milenkovic, Amrabat, Torreira

Assist: Gonzalez, Svanberg, Orsolini

The other votes:

✅ NAPLES-ATALANTA 2-3

NAPLES – Ospina 6.5, Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Juan Jesus 5.5, Malcuit 6.5 (85 ′ Politano sv), Lobotka 6 (55 ′ Demme 5.5), Elmas 5.5, Mario Rui 5 , 5, Zielinski 7, Lozano 6 (67 ′ Petagna 5), ​​Mertens 7 (67 ′ Ounas 6).

ATALANTA – Musso 6, Toloi 6.5, Demiral 6.5, Palomino 6.5, Zappacosta 6 (46 ′ Hateboer 5.5), De Roon 6, Freuler 7, Maehle 6 (82 ′ Djimsiti sv), Pessina 6 ( 56 ′ Ilicic 6.5), Malinovskyi 7 (73 ′ Pasalic 6), Zapata 7 (82 ′ Muriel sv).

Goals: Malinovskyi, Zielinski, Mertens, Demiral, Freuler

Ammonites: Djimsiti, Pasalic, Malinovskyi, Malcuit, Rrahmani

Assist: Zapata, Malcuit, Toloi, Ilicic

✅ ROME-INTER 0-3

ROME – Rui Patricio 5, Mancini 5, Smalling 5.5, Kumbulla 5 (61 ′ Bove 6), Ibanez 5, Veretout 5 (91 ′ Volpato sv), Cristante 5, Mkhitaryan 5.5, Vina 5, Zaniolo 5.5 , Shomurodov 5.

INTER – Handanovic 6, D’Ambrosio 6, Skriniar 6.5, Bastoni 7 (76 ‘Dimarco 6), Dumfries 7, Barella 6.5 (59’ Vidal 6), Brozovic 6.5, Calhanoglu 7.5 (83 ‘ Sensi sv), Perisic 6.5, Correa 6.5 (59 ′ Sanchez 6), Dzeko 7 (76 ′ Vecino 6).

Goals: Calhanoglu, Dzeko, Dumfries

Ammonites: Barella, Ibanez, Mancini, Zaniolo

Assist: Calhanoglu, Batons

✅ AC MILAN 2-0 SALERNITANA

MILAN – Maignan 6, Florenzi 6.5, Tomori 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6.5 (62 ′ Ballo-Tourè 6), Kessiè 7 (80 ′ Tonali sv), Bakayoko 6.5 (46 ′ Bennacer 6 ), Saelemaekers 7, Brahim Diaz 6.5, Leao 6.5 (46 ′ Messias 6), Pellegri sv (14 ′ Krunic 6.5).

SALERNITANA – Belec 6.5, Veseli 5.5, Gyomber 6, Bogdan 5.5, Zortea 5.5 (61 ‘Kechrida 6), Schiavone 6, Di Tacchio 5 (46’ Kastanos 5.5), Coulibaly L. 5 , Ranieri 5.5 (80 ′ Jaroszynski sv), Ribery 5 (61 ′ Bonazzoli 5.5), Simy 5 (61 ′ Djuric 6).

Goals: Kessié, Saelemaekers

Ammonites: Di Tacchio, Djuric

Assist: Leao, Brahim Diaz