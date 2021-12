the elegant camel coat by Angelina Jolie

There is nothing more familiar than a coffee, even in America. An integral part, ritual and escape from the daily routine, drinking a coffee means taking a break to share a special moment, as well as being an opportunity to chat. As in fashion, where the trend (and aroma) of a chocolate, camel or hazelnut colored coat represents a real certainty – not surprisingly, for the next cold season (2021) the coats in a light palette are ready to warm our hearts. The definitive proof comes from the star of the film Eternals and protagonist of the first episode of Cosmo Confidential: to drink a coffee with her daughters Vivienne and Zahara, Angelina Jolie wore an elegant camel coat with undisputed elegance.

Madre, attrice, attivista, nel tempo libero Angelina Jolie non perde occasione di coltivare il rapporto con la famiglia. Lo dimostra l’immagine street style scattata nel cuore di Los Angeles, a Los Feliz, dove la stella più luminosa del cinema fantasy ha passato un dolce momento di pausa insieme alle figlie teenager Zahara e Vivienne, rispettivamente di 16 e 13 anni – componente femminile della numerosa prole condivisa con l’ex Brad Pitt. Su Instagram, Angelina Jolie si conferma la regina dello street style: la foto è diventata virale e la ragione è da ricercare nella bellissima semplicità del capospalla sartoriale.

Moda inverno 2021: il cappotto Max Mara di Angelina Jolie è timeless

Timeless. È questa la definizione perfetta per descrivere la discreta sensualità del cappotto cammello scelto dalla dea del cinema più famosa (e amata) della nostra epoca. Lasciato aperto sul davanti, il cappotto Max Mara di Angelina Jolie dalla vestibilità classica e rilassata oscilla e accompagna il movimento. Le linee pulite del capospalla danno vita a una silhouette immacolata, essenziale e raffinata: abbinato a T-shirt bianca e pantalone Dior bianco e nero con stampa, il minimale camel coat conferisce classe e eleganza alla mise quotidiana. Per completare il look, Angelina sceglie una borsa in palette Loro Piana e un paio di ciabattine in cuoio e pelle bianca.

