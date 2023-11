“THE FINALS” に続くEmbark Studiosの次回作「ARC Raiders」のプレアルファ版ゲームプレイ映像が公開 « doope!国内外のゲーム情報サイト

Read more FPS“THE FINALS” Embark Studiosなか、新たにNEXONがEmbark Studiosが“THE FINALS”と平行して開発を進めている新作Sci-Fi Co-opシューター「 ARC Raiders」のプレイ映像を公開し話題となっています。

今回の映像は、プレアルファ版のゲームプレイを収録したもので、CalabrettaのAlcantara Powerplantと呼ばれるロケーションや崩壊した都市を偵察するARCのドローン、大型の四足歩行メカと対峙するレイダーなど、多数の興味深いディテールが確認できます.

For example, “Embark Studios”, for example, DICE, CEO, EA, executive vice president, Patrick Soderlund, by Patrick Soderlund, by Fros. tbiteの開発と成功を技術面で支えたJohan “repi” Andersson氏や長年DICE: By Jenny Huldschiner, by DICE, by Magnus Nordin. Battlefieldの参加が報じられ大きな話題となっていました.