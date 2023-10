The Sims 4 Domowy Kucharz Akcesoria. Premiera, co nowego, screenshot

Fani The Sims 4, którzy lubią wszystko, co związane z gotowaniem w grze, będą zachwyceni. Zaprezentowany został nowy dodatek, który wprowadzi szereg ciekawych akcesoriów i aktywności związanych z przyrządzaniem posiłków i napojów. Domowy Kucharz pero być dostępny w sprzedaży już wkrótce! Zobacz, jaką zawartość doda do gry.

Spis tresci The Sims 4 updated

The Sims 4 Domowy Kucharz Akcesoria

The Sims 4 to najnowsza i najpopularniejsza odsłona seriousier symulacyjnych de Electronic Arts. Tytuł skupia się na sterowaniu życiem wirtualnych ludzi, zwanych Simami. Drugim ważnym aspektem produkcji jest możliwość budowania and urządzania domów. After 10 minutes, you won’t be able to get enough information from the fans.

Popularność ta oparta jest również na tym, że wciąż pojawiają się nowe rozszerzenia i dodatki. Tylko w 2023 roku internauci otrzymali:

Od kilku dni w mediach społecznościowych marki The Sims if you want to know what to do next Domowy Kucharz Akcesoria. But in skupiać się na poszerzeniu oferty kulinarnej gry o nowe przedmioty, narzędzia oraz meble, ale nie tylko. Jak czytamy w oficjalnym przekazie prasowym:

Zawartość The Sims 4 Domowy kucharz Akcesoria pozwoli graczom odnowić wymarzoną kuchnię swoich Simów I dodać do niej elements inspire European wystrojami. To do this, the project must be full of all the information you need to know.

Wśród nowości wyróżniamy: Zupełnie nowy mikser stojący;

Gofronica do robienia gofrów w kształcie serca ;

; Stylowe, nowoczesne piece of pizza make postwienia na blacie;

make postwienia na blacie; Simowie mogą jeść teraz surowe ciasto ze słoika z gotowymi składnikami;

Nowe przepisy, które mogą doskonalić nasze postacie;

Odświeżone menu wyboru przepisów i damage ;

; Od teraz można piec babeczki we własnym piekarniku, a nie tylko w specjalnej maszynie;

Kuchenne fryzury, akcesoria odzieżowe inspirowane jedzeniem i fartuchy dla całej rodziny.

Co więcej, Simowie mogą teraz posiadać stoiska z jedzeniem i rozstawiać sklepy na różnych parcelch, rozwijając więź z clients, a także obserwować efekty sprzedaży swoich kulinarnych dzieł. Gracze będą wives wybrać nazwę stoiska i wybrać, co chcą na nim sprzedawać. The best way to get to the right place is to keep your eyes peeled.