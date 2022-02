there is no Kovalenko for a muscle discomfort – SOS Fanta

Here are the choices on all those called up for the 24th day. Double heavy absence in Verona: out Caprari and Faraoni. For the attacker left ankle sprain, for the external distraction trauma right thigh. Pandur also out for a blunt trauma to his right shoulder, he reports Tmw. In Spezia there is no Kovalenko, muscular discomfort accused in finishing.

ATALANTA – The players called up: Musso, Sportiello, Rossi. Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, Scalvini. De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina. Boga, Mihaila, Muriel, Zapata.

BOLOGNA – The players called: Bardi, Molla, Skorupski. Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Kasius, Medel, Soumaoro, Theate. Midfielders: Aebischer, Pyyhtia (33), Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato. Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander.

CAGLIARI – The players called up: Aresti, Cragno, Radunovic, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Goldaniga, Iovu, Lovato, Lykogiannis, Obert, Baselli, Deiola, Grassi, Kourfalidis, Marin, Pereiro, Desogus, Gagliano, Luvumbo, Pavoletti

EMPOLI – The players called up: not communicated.

FIORENTINA – The players called up: Amrabat, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Nastasic, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira , Come.

GENOA – The players called up: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Piccoli, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Vanheusden, Vasquez, Yeboah.

INTER – The players called up: not communicated.

JUVENTUS – The players called up: Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Arthur, McKennie, Rabiot, Zakaria, Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.

LAZIO – The players called up: Adamonis, Anderson, Basic, Cabral, Cataldi, Felipe Anderson, Floriani, Hysaj, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha , Zaccagni.

MILAN – The players called up: not communicated. Marfella, Meret, Ospina. Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski. Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano

ROME – The players called up: not communicated.

SALERNITANA – The players called: awaiting communication.

SAMPDORIA – The players called: Audero, Falcone, Ravaglia. Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru. Askildsen, Candreva, Rincуn, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira. Caputo, Gabbiadini, Supryaga.

SASSUOLO – The players called: Satalino, Consiglio, Pegolo. Ayhan, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Lopez, Frattesi, Harroui, Traore, Matheus Henrique, Oddei, Ciervo, Ceide, Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel.

SPICE – The players called up: Zoet, Bourabia, Sala, Manaj, Verde, Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Maggiore, Amian, Salcedo, Erlic, Agudelo, Nguiamba, Zovko, Nikolaou, Strelec, Bertola, Provedel.

TURIN – The players called up: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Aina, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming

UDINESE – The players called: Silvestri, Padelli, Gasparini; Perez, Zeegelaar, Molina, Marí, Soppy, Benkovic, Nuytinck, Becao; Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic, Ballarini, Pinzi. Success; Beto; Pusset; Nestorovski.

VENICE – The players called: Lezzerini, Romero, Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi, Haps, Modolo, Molinaro, Svoboda, Busio, Cuisance, Crnigoj, Fiordilino, Peretz, Tessmann; Aramu, Henry, Johnsen, Okereke, Nani, Nsame, Sigurðsson.

VERONA – The players called: Chiesa, Berardi, Montipò. Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Sutalo, Coppola, Retsos. Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Praszelik. Kalinic, Lasagna, Chancellors.