There trägt Rosa und hadert mit seinem Schicksal. Warum eigentlich?

Superstar Brad Pitt is on his own at the Service Day on the Terrace of the Academy of Art at the Brandenburg Gate. dpa/Christoph Soeder

In the Pandemie, Hollywood is strong in its own right, rar in Berlin. Jetzt geben sich those Megastars here weeder that Klinke in die Hand. Am Montag war Ryan Gosling (41) im Zoo-Palast zu Gast. Für die Premiere seines Netflix Movies „The Gray Man“. Nor am Montagabend segelte dann auch Brad Pitt (58) in Berlin ein. Der Superstar stellte an der Spree seinen neuen Streifen „Bullet Train“ vor.

It is interesting to see who serves unterschiedlich Brad Pitt sein Publikum weltweit. In Paris, Pitt told the “Bullet Train” fans in einem ziemlich exzentrischen Sommeranzug aus melonenfarbigem Jersey. In Berlin trug er am Dienstagmittag im Hotel Adlon die feine Variante eines Jogginganzugs: Dieses Mal went die Farbe eher in Richtung Rosa mit Aubergine.

Pitt sich mittags den Fragen der Hauptstadt-Presse, wobei sich im Wesentlichen natürlich everything um den neuen Film “Bullet Train” drehte, der am Dienstagabend im Zoo-Palast Deutschland-Premiere feiern sollte. The US-Schauspieler war with Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry sowie Produzentin Kelly McCormick und Producer David Leitch in Berlin angekündigt be und hatte sichtlich gute Laune. That’s the signal Grund.

Sony Pictures/Scott Garfield/dpa Brian Tyree Henry (left) as Lemon und Brad Pitt as Ladybug in one Szene des Films “Bullet Train”.

Pitt knows many people in Berlin, there has here in the Nuller-Jahren mal sisters with Angelina Jolie und den gemeinsamen Kindern für einige Monate gewohnt, in der Zeit sindviele Freundschaften entstands. There is always gern nach Berlin zurückgekehrt.

Brad Pitt hat in Berlin Vale Freunde

Die 2 Stunden und 7 Minuten long Actionkomödie „Bullet Train“ by Director David Leitch soll am 4. August in die Kinos kommen. Corona hated the Drehplan mehrfach umgeworfen. Pitt plays darin einen Auftragsmörder mit Codenames „Ladybug“. If there is one new Mission erfüllen soll in Japan, there will be another Auftragskiller in one, or another Auftragskiller, den Geschichten artful miteinander sind.

“In the film, the life of me is happy, it is good for the unterschwellige Botschaft von Schicksal”, said Pitt am Dienstag in Berlin. “Und dass wir alle auf irgendeine Weise Agenten des Schicksals sind.” Er neige dazu, das zu glauben, streite aber fell mit sich. There was no way of knowing who fell Schicksal sei or who fell personlicher Wille. “Ich Denke, dass both im Spiel sind”, so Pitt und fügte hinzu: “Nur, weil ich keine bessere Antwort habe.”

That sounds ein bisschen klausuliert, aber zu val vom Film soll ja auch nicht were not betrayed. Damage, dass der Weltstar, der ein Zimmer im Soho House (Mitte) bezogen hatte, schon am Dienstagabend wieder abdüsen wollte. Berlin is ihm momentan wohl einfach zu heiss.