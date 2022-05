These are the films that won the Palme d’Or at Cannes 2022

Winners Cannes 2022

COMPETITION

palm d’or: Triangle of SadnessRuben Ostlund

Grand Prize — TIE: Stars at NoonClaire Denis and CloseLukas Dhont

Director: Park Chan-wook Decision to Leave

75th Anniversary Special Prize: Jean-Pierre and Luc Dardenne, Tori & Lokita

Actor: Song Kang-ho broker

Actress: Tsar Amir-Ebrahimi, Holy Spider

Jury Prize — TIE: The Eight MountainsFelix Van Groeningen and Charlotte Vandermeersch Y EOJerzy Skolimowski

Screenplay: Tarik Saleh Boy From Heaven

Ruben Ostlund winner of the Palme d’Or at Cannes 2022.

OTHERS AWARDS

Camera d’Or: warpony, Gina Gammell and Riley Keough

Special mention Golden Camera: Plan 75Hayakawa Chie

Palme d’Or short films: The Water MurmursJianying Chen

Special Mention Short Films: loriAbinash Bikram Shah

Golden Eye Documentary Award: All That BreathesShaunak Sen

Queer Palm: Joyland

Gina Gammell and Riley Keough directors of Warpony.

Un Certain Regard

Un Certain Regard Award: The Worst Ones, Lise Akoka, Romane Gueret

Jury Award: JoylandSaim Sadiq

Best Director Award: Alexandru Belc, Metronom

Best Performance Award — TIE: Vicky Krieps, Corsage and Adam Bessa, hark

Best Screenplay Award: Maha Haj, Mediterranean Fever

Coupe de Coeur Award: Rodeo, Lola Quivoron

Directors Romane Gueret and Lise Akoka of Les Pires (The Worst Ones).

DIRECTORS’ FORTNIGHT

Europa Cinemas Seal: One Fine MorningMia Hansen-Løve

Society of Dramatic Authors and Composers Award: The MountainThomas Salvador

WEEK OF CRITICISM

Nespresso Grand Prize: The packAndres Ramirez Pulido

French Touch Award: aftersunCharlotte Wells

GAN Foundation Prize for Distribution: Urban Distribution, The Woodcutter Story

Louis Roederer Foundation Rising Star Award: Zelda Samson, Love According to Dalva

CINEFOUNDATION

First prize: A Conspiracy ManValerio Ferrara

Second prize: somewhereLi Jiahe

Third Prize — TIE: Glorious RevolutionMasha Novikova Y Humans Are Dumber When Crammed Up TogetherLaurene Fernandez