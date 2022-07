There must be mal wieder für einen modischen Hingucker! Für Brad Pitt (58) takes a good look at the gut: Sein neuer Film “Bullet Train” comes in die Kinos. In the Actionstreifen spielt der 58-Jährige einen von insgesamt fünf Auftragsmördern, which in einem Hochgeschwindigkeitszug aufeinandertreffen. Um sein neuestes Projekt zu promote, hat der Schauspieler der französischen Hauptstadt Paris einen Besuch abgestattet: In einem farbenfrohen Outfit the Hollywoodstar für die Fotografen poses.

Auf den Bildern sieht man den Schauspieler fröhlich und Recht entspannt in die Kameras lächeln. Der Hollywoodstar entschied sich für ein orangefarbenes Leinenhemd, when there are lost Samstag in Paris seinen Fans sigh. Darunter trug er ein dunkles, rostfarbenes Hemd für einen lässigen Summer look – a suitable Sonnenbrille und weiße Slipper powers das Outfit komplett. Zudem hat itself Brad von seiner langen Mähne getrennt und seinen Haaren einen neuen, freshen Schnitt verpasst.

laut Hollywood Life war auch die Familie des 58-Jährigen in Europe unterwegs: Seine Tochter Zahara Jolie-Pitt (17), Shiloh Jolie-Pitt (16) and Vivienne Jolie-Pitt (14) were sighted in the last Wochen mit ihrer Mutter Angelina Jolie (47). Die Schauspielerin is determined by itself in Rom, um bei ihrem neuesten Filmprojekt Regie zu führen.

