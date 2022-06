Tu Música Urbano Awards 2022: The Complete Winners List

The Premios Tu Música Urbano 2022 winners are here; check out the complete list below.

(Updating in real time)

ARTIST OF THE YEAR / ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny

Farruco

J Balvin

Karol G.

Maluma

Rauw Alejandro

Sebastian Yatra

TOP MALE ARTIST / TOP ARTIST — MALE

Anuel AA

Daddy Yankee

· Don Omar

JhayCo

Nicky Jam

Ozuna

· Resident

Sech

Wisin

TOP FEMALE ARTIST / TOP ARTIST — FEMALE

Anitta

· Becky G

Farina

· Ivy Queen

Natti Natasha

Dove Mommy

Rosalia

TOP DUO OR GROUP ARTIST / TOP ARTIST — DUO OR GROUP

· CNCO – WINNER

Jowell & Randy

Mau and Ricky

21st floor

· Wisin & Yandel

Zion & Lennox





TOP NEW MALE ARTIST / TOP NEW ARTIST — MALE

Alex Rose

Alvaro Diaz

Beele

· Blessd

Duki

ix

Khea

· Lit Killah – WINNER

Ryan Castro

Tiago PZK





TOP NEW FEMALE ARTIST / TOP NEW ARTIST — FEMALE

Bad Gyal

Czech

Corina Smith

Emily

Kim Loiza

The Ross Maria

Ptazeta

VF7

TOP RISING STAR MEN / TOP RISING STAR — MALE

Dalex

Feid – WINNER

Jay Wheeler

Justin Quiles

Lenny Tavarez

Lunay

Manuel Turizo

· Blackberry

Mike Towers

Nio Garcia

FEMALE RISING STAR TOP / TOP RISING STAR — FEMALE

Aitana

· Lola indigo

· Maria Becerra – WINNER

Mariah Angelique

Nathy Peluso

Nicky Nicole

Sofia Reyes

Tiny

TOP SOCIAL ARTIST / TOP SOCIAL ARTIST

Anitta

Anuel AA

Bad Bunny

Camilo

J Balvin

Karol G.

Lele Pons

Ozuna

· Resident

SONG OF THE YEAR / SONG OF THE YEAR

Wrap — Anitta

· In Da Getto — J Balvin, Skrillex

· Couple of the Year- Sebastián Yatra, Myke Towers

· Pepas — Farruko

· What else then? — J Balvin, Maria Becerra

· All of you — Rauw Alejandro

· Yonaguni — Bad Bunny

SONG OF THE YEAR DUO OR GROUP / SONG OF THE YEAR — DUO OR GROUP

· Good Morning — Wisin, Camilo, The Legendaries

· Blackmail — Gigolo and La Exce, Jay Wheeler

Bad Accustomed — Mau and Ricky, María Becerra

Playita — Wisin, The Legendaries

Remember — Wisin & Yandel

All Night — CNCO

REMIX OF THE YEAR / REMIX OF THE YEAR

911 Remix — Sech, JhayCo

AM Remix — Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny

· Ella Remix — Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beele

· Faithful Remix — Wisin, JhayCo, Anuel AA ft. Myke Towers, The Legendaries

· Poblado Remix — J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander

Sal y Perrea Remix — Sech, Daddy Yankee, J Balvin

Shooting Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro and Pol Granch

Volando Remix — Mora, Bad Bunny, Sech

COLLABORATION OF THE YEAR / COLLABORATION OF THE YEAR

Desperate — Rauw Alejandro, Chencho Corleone

Sorry BB — Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

· Mamiii — Becky G, Karol G

Medallo — Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavarez

· Lie to me — Tini, María Becerra

Ram Pam Pam — Natti Natasha, Becky G

· A Note — J Balvin, Sech

I came back — Adventure, Bad Bunny

TOP LATIN CROSSOVER SONG / TOP LATIN CROSSOVER SONG

Don’t Be Shy — Tiësto, Karol G

Kesi Remix — Camilo, Shawn Mendes

· La Fama — Rosalía Ft. The Weeknd

Nostalgic — Rvssian, Rauw Alejandro, Chris Brown

Oh Na Na — Camila Cabello, Myke Towers, Tainy

SG — DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & Lisa

· Follow — J Balvin, Ed Sheeran

TOP ARTIST — URBAN POP / TOP ARTIST — POP URBAN

Anitta

Camilo

Jay Wheeler

Maluma

Manuel Turizo

Rosalia

Sebastian Yatra

TOP ARTIST — URBAN TROPICAL / TOP ARTIST — TROPICAL URBAN

· Adventure

The Alpha

· People of the Zone

· Guyana

N’Klabe

Prince Royce

TOP URBAN MEXICAN REGIONAL ARTIST / TOP ARTIST — REGIONAL MEXICAN URBAN

· Christian Nodal – WINNER

Armed Link

Gera MX

Firm Group

Ivan Cornejo

Junior H.

Nathanael Cano

ovi





TOP ARTIST DEMBOW / TOP ARTIST — DEMBOW

· Threatened

Chimbala

· The Alpha – WINNER

· Kiko The Crazy

Rochy RD

Tokisha

TOP TRAP ARTIST / TOP ARTIST — TRAP

Anuel AA

Bryant Myers

Dowba Montana

Eladio Carrion

JhayCo

Jon-Z

Luar La L

Miky Woodz

Mike Towers

TOP CHRISTIAN ARTIST — SPIRITUAL / TOP ARTIST CHRISTIAN — SPIRITUAL

· Alex Zurdo – WINNER

Almighty

funky

Lizzy Parra

Redimi2

TOP URBAN POP SONG / TOP SONG — POP URBAN

Depressed — Ozuna

Eazt—Jay Wheeler

Prohibition Law — JhayCo, Anuel AA

· Perfect — Reik, Maluma

· Sober- Maluma

· Red Heels — Sebastián Yatra

I Forget You — Manuel Turizo

X Last Time — Daddy Yankee x Bad Bunny

TOP URBAN TROPICAL SONG / TOP SONG — TROPICAL URBAN

Give me back — N’Klabe

Fulanito — Becky G, El Alfa

Loco — Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox

Womanizer — Ryan Castro

Ojalá Remix — Olga Tañón, Nacho

· Pa’ Mi — Peter Nieto, Ivy Queen

· Se Menea — Don Omar and Nio Garcia

Lord Judge- Ozuna, Anthony Santos

Travesuras remix — Nio Garcia, Casper Mágico, Ozuna, Myke Towers, Wisin & Yandel, Flow La Movie

· Let’s see if the Gas Pela — Víctor Manuelle ft. Miky Woodz, Marvin Santiago

TOP REGIONAL MEXICAN URBAN SONG / TOP SONG — REGIONAL MEXICAN URBAN

· Bottle After Bottle — Christian Nodal & Gera MX

Everyone- Grupo Firme & Maluma

· Sick of Wealth — Lenny Tavárez, Natanael Cano, Ovi

It’s Damaged — Ivan Cornejo

· The 4 Aces (Corrido Tumbado) — Ovi, Natanael Cano, Junior H, Heritage of Patterns

· Exuberant Porte — Natanael Cano ft. Oscar Maydon

Simple Soy — Polo González

TOP SONG DEMBOW / TOP SONG — DEMBOW

· Curaçao — El Alfa, Farruko, Chael Producing

· El Tontoron Tonton — El Alfa, Braulio Fogon, Chael Producing

Elma Maria — Maffio, Darell, Don Miguelo

· La Mama de la Mama — El Alfa, CJ, Chael producing, El Cherry Scom

Linda — Tokischa, Rosalia

The Illuminaty — Rochy RD, Anuel AA

Pakata — Darell, The Alpha

Se Me Nota (Grab Me) — Chimbala, Omega

TOP TRAP SONG / TOP SONG — TRAP

· 100 Million — Bad Bunny, Luar La L

· Connection — Foreign Teck, Justin Quiles, Jay Wheeler ft. Bryan Myers, Eladio Carrion, Tory Lanez

· Eladio Carrión: Bzrp Music Sessions, Vol.40 — Bizarrap, Eladio Carrión

G Wagon — Ozuna

The Forever — Anuel AA, Chris Jedi

Watch Me Now — Myke Towers

· I do not wish you evil — Eladio Carrión, Karol G

· We Killed Ourselves — JhayCo

Sicaria — Brytiago, Ankhal, Luar La L

TOP CHRISTIAN SONG — SPIRITUAL / TOP SONG CHRISTIAN — SPIRITUAL

Despite Me — Alex Zurdo, Funky, Redimi2 Ft. Un Corazón, Indiomar, Abby Valdez

· God Is First — Almighty, Redimi2

· Thanks Remix- Pedro Capó, Farruko – WINNER

· Incomplete- Onell Díaz, Farruko

· Look what God did — Alex Zurdo, Funky, Redimi2

ALBUM OF THE YEAR — MALE ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — MALE ARTIST

42 — Sech

From Me To You — Jay Wheeler

Jose — J Balvin

The 167 — Farruko

Legends Never Die — Anuel AA

Legendaddy — Daddy Yankee

· Timelezz — JhayCo

Vice versa — Rauw Alejandro

ALBUM OF THE YEAR — FEMALE ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — FEMALE ARTIST

Animal — Maria Becerra

· KG0516- Karol G

· Motomami — Rosalía

· Nattividad — Natti Natasha

Part of Me — Nicki Nicole

Dreams of Dalí — Paloma Mami

ALBUM OF THE YEAR — NEW ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — NEW ARTIST

Loop — Boza

Daily — Kevvo

Err Bambini—Brray

· Made in Medellin — Blessd

· Inter Shibuya — The Mafia — Feid

Krack Deluxe — Lenny Tavarez

Microdose — Blackberry

Reggaeton Season — Duki

Unisex — Dalex

VIDEO OF THE YEAR / VIDEO OF THE YEAR

Water -Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Nile Rodgers

El Makinon -Karol G, Mariah Angeliq – WINNER

· La Fama — Rosalía Ft. The Weeknd

La Funka — Ozuna

McGregor—Anuel AA

Ram Pam Pam — Natti Natasha, Becky G

· It Wiggles- Don Omar, Nio Garcia

· All of You — Rauw Alejandro

· Yonaguni — Bad Bunny

VIDEO OF THE YEAR — NEW ARTIST / VIDEO OF THE YEAR — NEW ARTIST

As If It Didn’t Matter- Emilia, Duki

Between Us Remix — Tiago PZK, Lit killah, María Becerra, Nicki Nicole

Mars — Sofia Reyes, Maria Becerra

Medallo — Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavarez

· Lie to me — Tini, María Becerra

Shooting Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro, Pol Granch

· Wow Wow -Maria Becerra, Becky G

TOP MUSIC PRODUCER / TOP MUSIC PRODUCER

Bizarre

Caleb Calloway

Ninow and Candy

Foreign Teck

· The legendaries

Mr. NaisGai

Ovy On The Drums

Tainy

COMPOSER OF THE YEAR / SONGWRITER — COMPOSER OF THE YEAR

Bad Bunny

Elena Rose

Justin Quiles

· Blackberry

Ovy On The Drums

· Rafa Pabon

Rauw Alejandro