TV Nami: Mama ga zpelje, v hkerko se zaljubi in drage tezave v motelu

Petek, 10. Name

Diplomaranek: TV SLO 1 OB 22.50

Vicendova Oceana: 5 (OD5)

Graduate. JDA, 1967. Resija: Mike Nicholls. Igrazo: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton. com. 105 min.

Trikotnik’s early career with Gospo Robinson, a new film debut at the age of 60. Give Hollywood a fresh start.

21-Benjamin Braddock received the diploma, and was appointed to the present. Zdolgocasena gospodinja ga. Robinson, prijateljika njegovih bogatih starsev, benjaminu ponudi nekaj, kar prekin njegovo apatijo – prepovedano spolno afero z izkuseno zensko. A pustolovacina, skorjda obradny prehod v odraslost, se spermeni v nochno moro, ko benjamin spojna haserko svoje ljubimke in your predrazno odepelje na romanticni zmenek. Gospa Robinson has started a lot of preparation to fulfill her dreams. All Benjamin odneha. I think it’s great for Ellen Robinson.

Oscar film released for filming by American filmmaker in 1967 When I was working as a producer of the film, I prepared many personal documents for the filming after the filming. Diplomiranka was used before to create a product that resembled the “new Hollywood”. V diplomamiranku je v pravi veliki filmski vlogi nastopil dustin hoffmanThat I’m too worried.

Tezway vs Motelu El Royale: Planet TV OB 23.15

Vicendova Oceana: 4 (OD 5)

Bad times at the El Royale. ZDA, 2018. Resija: Drew Goddard. Igrazo: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Triller. 130 minutes.

Tezway vs. Motelu El Royale. Photo Planet TV

Criminaly triller v slogu filma noir z zvezdnisko igralsko zbo obravnava tem, kot so moralnost, vera in odresitev.

In January 1969 at the Motel El Royale, in Nevado a prestijnega letoviška na meji with kalifornijo, that I “posebnih” Gostov prislo and slab glass, prespejo duhovnik Danil Flynn (jeff bridges), Soul Pevka Darlin Sweet (Cynthia Erivo), Trugowski Potnik Laramie Seymour Sullivan (john hamm), Hipijka Emily Summerspring (dakota johnson) in angina sestra rose (Kelly Spaeny), Mendezar Miles Miller (Lewis Pullman) Ter Skrivnostny Billy Lee (Chris Hemsworth,

More than a year ago, more than a year ago, more than a year ago, before paying more than a year … Spoznazo name, if you do not already have any data, it is a good idea for you. More pobegniti.

Mali Jeti (Premiere): Autumn at 19.30

Vicendova Oceana: 4 (OD 5)

disgusting. ZDA, 2019. Resija: Jill Culton, Todd Wilderman. Glazov: Zala Juric Ribic, Luka Markus Stjer, Alenka Tatiskovic, Pavle Ravnohrib. Anime. film. 120 minutes.

Nepozabna enimirana pustolovacina o izgubljanem mladem jetju in pogumenem deklatu, ki poskuša to mitolosko bitje varniti v njegovo nravano okolje in ga združiti z druzhino.

Ko najstnica yi (district zurich) na strehii svoje blok v sanghaju naleti na mladega jetija, s pomokjo svojim dveh prijteljev – gina in penga – skusa magicno bitje spraviti najaj v svoj dom’s starsem. If you want to climb Everest, you will get a chance to climb Everest, but whatever moral inspiration you get to help improve your life, you are welcome, according to Dr. Zari, you can still achieve your goal. Are thinking about getting.

Navdah za zgodbo je rzizarka serpala iz svoje mladosti, kjer so njeno domovanje obkrožla velikastna rdesa drevesa in zakela si je predstavljati epsko zgodbo o mladi zenski, ki se nepredstavljivem razpotju. , Neighbor svojega otrostva je imela ogromne pse in prav ogromni kosmatynsi so postali navdih za zivel vriasanki.