TV4 News | They present a course on Dental Sleep Medicine

{“4-1”:{“league”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-1\/”,”programs”:[{“produccion”:”El laberinto de los cuentos”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpf5tCZW.jpg”,”hora”:”13:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En \u201cEl Laberinto de los Cuentos\u201d, el espectador visita una enorme biblioteca en donde habita Dago, el Lector, un personaje peculiar y divertido que conoce todo; sabe qu\u00e9 tipo de cuentos elegir para cada ocasi\u00f3n, conoce los nombres de los autores de cada libro y qui\u00e9n lo ilustr\u00f3. Sin duda una serie que nos invita a la lectura y a la reflexi\u00f3n.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Lunnis de Leyenda”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpBc5fO3.png”,”hora”:”14:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”La cantante Lucrecia junto a Lucho, Lulila, Lubl\u00fa y Lupita, nos ir\u00e1n contando historias y leyendas muy divertidas; historias que siempre nos regalar\u00e1n una moraleja que nos har\u00e1 reflexionar sobre la valent\u00eda, la honestidad, la verdad y un sin fin de valores m\u00e1s.\r

Personajes como Cervantes, H\u00e9rcules, Col\u00f3n o Don Quijote saldr\u00e1n del libro m\u00e1gico en forma de historia animada para contarnos sus aventuras y vivencias, siempre buscando la picard\u00eda y diversi\u00f3n, pero sobre todo, la ense\u00f1anza.\r

Mediante canciones, Lucrecia mostrar\u00e1 a los Lunnis y a los chiquitos de casa, una cosa muy importante: la amistad.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias de la tarde”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpIgBXOQ.jpg”,”hora”:”14:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Imelda Solano y todo un equipo de profesionales que trabaja de manera oportuna y veraz, te ofrece las noticias generadas a nivel local, regional, nacional e internacional.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Ciudad Kaboom”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpIG0zmw.jpg”,”hora”:”15:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Ciudad Kaboom viene cargada con gran diversi\u00f3n y mucha tecnolog\u00eda, en d\u00f3nde se compartir\u00e1n nuevas aventuras, historias, personajes, din\u00e1micas y juegos que sin duda les encantar\u00e1n a todos los ni\u00f1os que nos acompa\u00f1en por TV4.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Ni\u00f1os de mi tierra”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpjGmteM.jpg”,”hora”:”16:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”\u00bfQuieres conocer a los ni\u00f1os que viven en algunos de los lugares m\u00e1s remotos del Pac\u00edfico colombiano, sus costumbres y sus riquezas? Viaja a trav\u00e9s de la pantalla por mar, tierra, r\u00edo, monta\u00f1as, costa y selva para ver Ni\u00f1os de mi tierra, un programa en el que podr\u00e1s acercarte a sus vidas.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Paniagua, Miramar, Buenaventura. C27″,”sinopsis”:”Conoceremos a la ni\u00f1a Sara Lorena D\u00edaz Romero de 11 a\u00f1os de edad, vive en la Vereda Miramar, Colombia y es experta en recolectar paniaguas.”}}]},”4-2″:{“league”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-2\/”,”programs”:[{“produccion”:”De haber sabido”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpLgaDnb.jpg”,”hora”:”13:00:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”En este programa nuestros invitados nos comparten temas de prevenci\u00f3n en materia de delitos, siniestros, problemas de salud p\u00fablica, entre otros; siempre en beneficio de usted.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Por amor al arte”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpfpVBiJ.jpg”,”hora”:”14:00:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Sarah\u00ed Mart\u00ednez charla con importantes art\u00edfices de la vida art\u00edstica y cultural de la regi\u00f3n, el pa\u00eds y el mundo para acercarte a su vida y obra. Historias que inspiran, Por amor al arte\u2026″,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”A puro chile”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpT0lUmZ.jpg”,”hora”:”15:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Serie documental que muestra historias alrededor del chile en M\u00e9xico, donde productores, campesinos, comerciantes, chefs, cocineras, fabricantes de salsas, entre otros hablan de su relaci\u00f3n con este fruto colorido, que es parte de la cultura del pa\u00eds y es considerado un s\u00edmbolo nacional.”,”capitulo”:{“capitulo”:”El chile viajero. C2″,”sinopsis”:”Descubre c\u00f3mo el picante se esparci\u00f3 por el mundo, c\u00f3mo esta planta de la Am\u00e9rica conquist\u00f3 a la vieja Europa que por equivocaci\u00f3n buscaba la pimienta de la India y encontr\u00f3 en su lugar otros tesoros de sabor.”}},{“produccion”:”La sobremesa entre amigas”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phprxuyKa.jpg”,”hora”:”15:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”La sobremesa entre amigas es un espacio donde se platica de todo aquello que a las mujeres nos interesa, aunque no s\u00f3lo sean temas propios de su g\u00e9nero; de una manera desenfadada pero con el inter\u00e9s de aprender y tocar aquellos puntos que generalmente, por pena, por miedo o desconocimiento, no lo har\u00edamos a menos que estuvi\u00e9ramos en una sobremesa entre amigas.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias de la tarde”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpIgBXOQ.jpg”,”hora”:”16:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Imelda Solano y todo un equipo de profesionales que trabaja de manera oportuna y veraz, te ofrece las noticias generadas a nivel local, regional, nacional e internacional.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}}]},”4-3″:{“league”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-3\/”,”programs”:[{“produccion”:”TV4 Deportes Informativo”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php0773gJ.jpg”,”hora”:”13:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Ent\u00e9rate de los acontecimientos deportivos m\u00e1s importantes en Guanajuato, M\u00e9xico y el mundo, bajo la conducci\u00f3n de Miguel Cruz, Edgar Deschamps, Salvador G\u00f3mez y Octavio Z\u00fa\u00f1iga.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Revoluciones por minuto”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php8bGMXQ.png”,”hora”:”14:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Con Rpm DW presenta un nuevo formato que se ocupa de los retos que presenta el futuro de la movilidad. La revista global de la automoci\u00f3n y la movilidad busca combinar el entretenimiento con una lectura cr\u00edtica. Y no faltar\u00e1n las sorpresas. Tras el t\u00edtulo Rpm se esconden las revoluciones por minuto, pero tambi\u00e9n la intensa transformaci\u00f3n en la que se encuentra inmerso el rubro del motor.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Santo y se\u00f1a”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpzA50Ci.jpg”,”hora”:”15:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”No son santos ni hacen milagros, pero tienen un talento que los hace extraordinarios\u2026 \u00bfQu\u00e9 secretos tiene la vida de aquellos que sobresalen o alcanzan la fama? \u00bfC\u00f3mo pasan las horas en soledad? \u00bfQu\u00e9 libros se encuentran en sus estanter\u00edas y qu\u00e9 especias guardan sus cocinas? Esta serie documental entra a los rincones m\u00e1s privados de aquellos que han alcanzado un pelda\u00f1o destacado en la historia del deporte, la cultura, el arte y la moda, para tratar de vislumbrar los engranes de la vida que los empujaron a su grandeza, en una l\u00ednea temporal que destaca desde sus gustos hasta sus motivaciones, an\u00e9cdotas, aspiraciones y experiencias que forjaron su camino al \u00e9xito.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Cynthia Valdez. C1″,”sinopsis”:”Ex Gimnasta ol\u00edmpica y ahora profesora de esta disciplina, Cynthia Valdez se siente orgullosa de su preparaci\u00f3n, y sobre todo del camino recorrido, lo cual la ha llevado ahora a compartir el conocimiento que la llev\u00f3 a ser medallista ol\u00edmpica.”}},{“produccion”:”Act\u00edvate TV4″,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpha3Q8D.png”,”hora”:”15:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Un programa para toda la familia donde pueden acompa\u00f1arnos a realizar ejercicios saludables y rutinas que indudablemente mejorar\u00e1n su salud; todo esto sin salir de casa #Qu\u00e9dateEnCasaTV4″,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Deportes Informativo”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php0773gJ.jpg”,”hora”:”16:00:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Ent\u00e9rate de los acontecimientos deportivos m\u00e1s importantes en Guanajuato, M\u00e9xico y el mundo, bajo la conducci\u00f3n de Miguel Cruz, Edgar Deschamps, Salvador G\u00f3mez y Octavio Z\u00fa\u00f1iga.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}}]},”4-4″:{“league”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-4\/”,”programs”:[{“produccion”:”Tercero de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php5Tibw7.jpg”,”hora”:”13:30:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”Clases para alumnos de tercero de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Tercero y cuarto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpyEgpun.jpg”,”hora”:”15:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Clases para ni\u00f1os de tercero y cuarto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Clases”,”sinopsis”:”Clases”}},{“produccion”:”Cuarto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpzpgAYF.jpg”,”hora”:”16:00:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”Clases para alumnos de cuarto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Quinto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpD7yWim.jpg”,”hora”:”18:00:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”Clases para alumnos de quinto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Quinto y sexto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpB84uQt.jpg”,”hora”:”20:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Clases para ni\u00f1os de quinto y sexto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Clases”,”sinopsis”:”Clases”}}]}}