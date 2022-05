100 Millionen People sind weltweit on the flight for Gewalt. Das teilte das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Montag mit. Bereits Ende vergaanen Jahres sei die Zahl der vertriebenen Menschen auf 90 Millionen gestegen, heißt es in der Mitteilung.

“Es ist ein Rekord, der niemals hätte erreicht were dared”, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Das müsse “ein Weckruf sein, um zerstörerische Konflikte zu loss und zu prevent, Verfolgung zu legden und die Ursachen zu bekämpfen”.

Zahlen des UNHCR von 2021 mature, that is unter den Millionen Vertriebenen rund jeder Vierte unter 18 Jahre alt ist. All in zwischen 2018 and 2020 seien bis zu 350,000 children are born as Flüchtlinge.

Humanitäre Hilfe: Linderung statt Heilung



Grund für den traurigen Rekord sei neben den teils seit Jahren andauernden Konflikten in Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan and the Demokratischen Republik Congo auch der russian Angriffskrieg in the Ukraine. Seit Kriegsbeginn have laut UNHCR sechs Millionen Ukrainer das Land verlassen – eight Millionen seien innerhalb der Landesgrens auf der Flucht.

Zzr seien die internationalen Reaktionen auf ukrainische Flüchtlinge “überwältigend positiv”, so Grandi weiter. Am Ende würde die humanitäre Hilfe das Problem jedoch nicht heilen, nur lindern.

In der Fotostrecke ein Blick auf die (nur einige der) Konflikte, die unzählige Menschen ihrer Heimat berauben.

