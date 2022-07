Pitt selbst enthüllte 2020 at the Preisgala des National Board of Review, dass ihm sein Kumpel Bradley Cooper bei seinem Kampf gegen die Sucht eine wichtige Stütze gewesen sei. Sein Schauspielkollege habe maßgeblich dazu beigetragen, that there is inzwischen abstinent. “Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der others. Ich liebe dich und danke nochmal”, sagte der heute 58-Jährige auf der Gala, auf der ihm Cooper den Award für seine Rolle im Film “Once Upon A Time in Hollywood† uberreichte. Whoever genau Cooper hated hat, Pitt niece. Von Jolie hung dürfte sich der Schauspieler nicht allzu fell Unterstützung erwarten: Seit Jahren kämpft das Ex-Paar vor Gericht um das Sorrecht für die gemeinsamen Kinder.

Entmutigen lässt sich Pitt aber nicht. Mittlerweile is the same with the Hollywood A-Lister, but with the Rauchen aufzuhören. Im Zuge der Corona-Pandemie habe er seine letzte Zigarette geraucht, erzählte er dem GQ– Magazine Stotz. Sich lementlich einzuschränken, sei ihm nicht may besen. “Ich habe nicht die Fähigkeit, nur eine oder Zwei am Tag zu rauchen. Diese Veranlagung habe ich nicht”, says there über den radical Schritt, endlich mit dem Rauchen aufzuhören.

Gesundheitliche Probleme

Seiner Entscheidung, dem Alkohol abzuschwören, bleibt Brad Pitt treu – obwohl er in den verreizenen Jahren auch immer wieder mit gesundheitlichen Problems zu kämpfen hatte. Im vervangenen Jahr hatten Photos für Aufsehen gesorgt, auf denen der sechsfache Vater nach einem Zahnarztbesuch die Klinik in einem Rollstuhl.