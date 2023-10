Red Bull Campus Clutch is the Valorant-Turnier for students around the world. Also in Germany we would like to know more Spieler:innen wee möglich am Start haben. Together with the team of the best and with the greatest possibilities, Germany will be in the final in Istanbul. Come see me again from the best Uni-Team in the World!

Der Spike is the article, das in den competitiven Spielmodi meist über Sieg und Niederlage entscheidet. After Angreifer platziert haben, they can last 45 seconds. Damn, explode and eliminate everyone in its radius. Gelingt es nicht, den Spike vor Ablauf der Zeit zu planten, gewinnen die Verteidiger. Genauso wenn die Verteidiger es schaffen, den Spike zu entschärfen, unabhängig davon, wer noch am Leben ist.

Wie also Waffen, kann der Spike von Attackern abgelegt und zwischen Teamkameraden weitergereicht werden. Wollt ihr ihn aufheben, he lauft ihr einfach drüber, wenn er am Boden liegt. Standardmäßig zieht ihr das explosive Item with einem Tipp auf die Taste 4 und werft ihn ab, indem ihr G de ella drückt. There is a Mate in eurer Nähe, landet das Ding in seinem Inventar de ella.

Jede Map hat festgelegte Bereiche, die sogenannten A-, B- bzw. C Sites. Once the Spike has been placed, it will be possible to read the Konturen in the Boden. Weil es auf jeder Karte mehrere Sites gibt, muss euer Team den Angriff plans. Entweder greift ihr geschlossen an, oder teilt euch auf, um aus mehreren Positionen zuzuschlagen. Denkt daran, die Verteidiger machen dasselbe auf ihrer Seite.

Usually in the marked area, seht ihr den Hinweis darauf, die Taste 4 gedrückt zu halten. So wird der Spike in den Boden gerammt, it was exactly 4 Sekunden dauert. Wer den Plant durchführt, erhält sofort einen zusätzlichen Ult-Punkt. So kommt ihr schneller an eure Ultimate Fähigkeit. Außerdem erhalten alle Mitspieler 300 Credits für die nächste Runde, egal ob ihr die actuelle gewinnt oder verliert. Selbst wenn ihr durch Elimination der Verteidiger gewonnen haben, platziert ihn trotzdem und holt euch den Bonus für eure Wirtschaft.

02 Won plantet ihr am besten?

In the Spiel sollte der Spike-Träger ansagen, dass er plantet, sodass die Mates wissen, sie müssen euch nun beschützen. Schließlich könnt ihr euch während dieser Zeit nicht selbst verteidigen. Here is the Position of the Plants of Greater Bedeutung.

Jede Zone has a safe middle path in Regel, but it is also not so einfach ist, euch am Platzieren zu hindern. This is the predeterminated option”. Hat each site team is dedicated to everything, könnt ihr den Spike y auch an einer sonst gefährlicheren, offenen Stelle platzieren. Der Gedanke dabei: je offender er liegt, umso schwerer und unsicherer ist es nun für die Verteidiger, ihn zu entschärfen.

There are also many Punkten ab here:

Here is more information about default plants. The first at Pearl A-Site, the second at Bind B-Site.

Standardmäßig deactivated ihr ebenfalls mit der Taste 4. Haltet sie gedrückt, wenn ihr nah genug am Spike drain seid. The entrances are located at 7 seconds, after which there is a checkpoint. Ihr könnt den Spike also bis 3.5 Sekunden “half defusen” und jederzeit an derselben Position strongfahren, wenn ihr euch sicher fühlt. Before the Abschluss drops, you can take a Mate again and again only once the Hälfte of Entschärfung has finished.

Was überlegt ihr beim Defusen?

Angreifer doesn’t exist and you know what you’re looking for?

The full size Defusen verleiht a Ult-Orb, wer sollte diesen erhalten?

Is it with Lineups (zB. Mollys) der Angreifer zu rechnen?

Sowohl im Angriff, also the Verteidigung cannnst du den Spike dazu nutzen, um Gegner aus ihrem Versteck zu locken. Tippst du die Taste 4 bloß an und hältst sie nicht, ertönt dennoch der entsprechende Ton, sodass die Gegner glauben, dass der Plant bzw. Deactivate eingeleitet wurde. Entweder werden sieuch nun Peeken oder zumindest ihre Abilities vergeuden, in beiden Fällen zwingt ihr sie zu einem Manöver. Faken and Zugehörigen Mindgames are often found on Sieg und Niederlage.

05 Welcher Agent eignet sich für Plants?

Selbstverständlich cann jeder Angreifer den Spike an sich nehmen und beliebig platzieren. Doch macht es für einige Charaktere mehr Sinn, also for others.

Als Faustregel gilt: Duellanten wie Reyna, Neon o Jett sollten das Item nie tragen. Ihre Rolle ist, Gunfights zu gewinnen and Sites zu pushen. If the schief and the Spike miss with the Duellanten, it is extremely schwierig, the wiederzubekommen and the Verteidiger are clear plötzlich in the Vorteil.

Better is Spike between Sentinels or Controllern aufgehoben, like etwa Viper or Sage. All Fähigkeiten müssen in der Regel not ständig überwacht werden, sodass sie nach deren Einsatz „die Hände frei“ haben für den Plant.

Gekko is, naturally, one of the agents planned for this moment. Schließlich kann er mittels Wingman planten, ohne dass sich jemand in Gefahr begeben muss. Herrscht Unklarheit in dem Moment, sollte einfach ein Agent das Platzieren übernehmen, der kurz vor seiner Ult de él steht und den Orb wellötigt.

If you are not familiar with Spike’s keybinds, you can find them in the following menu: