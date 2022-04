Verratti alone at the top!

At 29, Marco Verratti seizes one of the mythical records of Ligue 1 Uber Eats. Arrived at Paris Saint-Germain in the summer of 2012, the Italian midfielder won his 8and title of champion of France. A total which allows him to appear at the top of the list of players, ahead of the historic Saint-Etienne Larqué and Revelli, the Lyon trio Coupet-Juninho-Govou, his former captain Thiago Silva and now Marquinhos who has just added a 7and crown on his list.

(2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)Edinson Cavani (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 with Paris Saint-Germain)Adrien Rabiot (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 with Paris Saint-Germain)Claudio Caçapa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 with Olympique Lyonnais)Patrick Müller (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais)Robert Herbin (1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975 with AS Saint-Etienne)Georges Bereta (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975 with AS Saint-Etienne)(23 players)

Kylian Mbappe (2017 with AS Monaco – 2018, 2019, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)

Angel Di Maria (2016, 2018, 2019, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)

Layvin Kurzawa (2016, 2017, 2018, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)

Blaise Matuidi (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 with Paris Saint-Germain)

Lucas Moura (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 with Paris Saint-Germain)

Thiago Motta (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 with Paris Saint-Germain)

Javier Pastore (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 with Paris Saint-Germain)

Hatem Ben Arfa (2005, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais – 2010 with Olympique de Marseille)

Anthony Reveillère (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais)

Rémy Vercoutre (2003, 2004, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais)

Mahamadou Diarra (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 with Olympique Lyonnais)

Eric Di Meco (1989, 1990, 1991, 1992 with Olympique de Marseille – 1997 with AS Monaco)

Manuel Amoros (1982, 1988 with AS Monaco – 1990, 1991, 1992 with Olympique de Marseille)

Jean Tigana (1984, 1985, 1987 with Girondins de Bordeaux – 1990, 1991 with Olympique de Marseille)

Patrick Battiston (1981 with AS Saint-Etienne – 1984, 1985, 1987 with Girondins de Bordeaux

– 1988 with AS Monaco)

Thierry Tusseau (1977, 1980, 1983 with FC Nantes – 1984, 1985 with Girondins de Bordeaux)

Gérald Farison (1968, 1970, 1974, 1975, 1976 with AS Saint-Etienne)

Bernard Bosquier (1967, 1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne – 1972 with Olympique de Marseille)

Aimé Jacquet (1964, 1967, 1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne)

Georges Polny (1964, 1967, 1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne)

Roland Mitoraj (1964, 1967, 1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne)

Robert Siatka (1955, 1958, 1960, 1962 with Stade de Reims – 1965 with FC Nantes)

Robert Jonquet (1949, 1953, 1955, 1958, 1960 with Stade de Reims)

4 titles: (39 players)

Neymar Jr (2018, 2019, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)

Julian Draxler (2018, 2019, 2020, 2022 with Paris Saint-Germain)

Zlatan Ibrahimovic (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Gregory van der Wiel (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Alphonse Areola (2013, 2018, 2019, 2020 with Paris Saint-Germain)

Nicolas Douchez (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Sherrer Maxwell (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Ezequiel Lavezzi (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Salvatore Sirigu (2013, 2014, 2015, 2016 with Paris Saint-Germain)

Cris (2005, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais)

Karim Benzema (2005, 2006, 2007, 2008 with Olympique Lyonnais)

Sylvain Wiltord (1999 with Girondins de Bordeaux – 2005, 2006, 2007 with Olympique Lyonnais)

Jérémy Berthod (2004, 2005, 2006, 2007 with Olympique Lyonnais)

Florent Malouda (2004, 2005, 2006, 2007 with Olympique Lyonnais)

Eric Carrière (2001 with FC Nantes – 2002, 2003 and 2004 with Olympique Lyonnais)

Philippe Violeau (1996 with AJ Auxerre – 2002, 2003, 2004 with Olympique Lyonnais)

Jean-Pierre Papin (1989 1990, 1991, 1992 with Olympique de Marseille)

Philippe Vercruysse (1987 with Girondins de Bordeaux – 1989, 1990, 1991 with Olympique de Marseille)

Léonard Specht (1979 with RC Strasbourg Alsace – 1984, 1985, 1987 with Girondins de Bordeaux)

Dominique Rocheteau (1974, 1975, 1976 with AS Saint-Etienne – 1986 with Paris Saint-Germain)

Michel Bibard (1977, 1980, 1983 with FC Nantes – 1986 with Paris Saint-Germain)

Jean-Paul Bertrand-Demanes (1973, 1977, 1980, 1983 with FC Nantes)

Patrice Rio (1973, 1977, 1980, 1983 with FC Nantes)

Christian Lopez (1974, 1975, 1976, 1981 with AS Saint-Etienne)

Ivan Curkovic (1974, 1975, 1976, 1981 with AS Saint-Etienne)

Gérard Janvion (1974, 1975, 1976, 1981 with AS Saint-Etienne)

Jacques Santini (1974, 1975, 1976, 1981 with AS Saint-Etienne)

Yves Triantafilos (1967, 1975, 1976 with AS Saint-Etienne – 1977 with FC Nantes)

Patrick Revelli (1970, 1974, 1975, 1976 with AS Saint-Etienne)

Georges Carnus (1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne – 1972 with Olympique de Marseille)

Francis Camérini (1967, 1968, 1969, 1970 with AS Saint-Etienne)

Frédéric N’Doumbé (1964, 1967, 1968, 1969 with AS Saint-Etienne)

Rachid Mekhloufi (1957, 1964, 1967, 1968 with AS Saint-Etienne)

Dominique Colonna (1956 with OGC Nice – 1958, 1960, 1962 with Stade de Reims)

Just Fontaine (1956 with OGC Nice – 1958, 1960, 1962 with Stade de Reims)

Jean Vincent (1954 with OGC Nice – 1958, 1960, 1962 with Stade de Reims)

Raymond Kopa (1953, 1955, 1960, 1962 with Stade de Reims)

Michel Leblond (1953, 1955, 1958, 1960 with Stade de Reims)

Armand Penverne (1949, 1953, 1955, 1958 with Stade de Reims)