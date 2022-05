Von den Stars inspires! That’s since the Summer Trends 2022

Everything Denim! Der All Denim Look was created by Heidi Klum’s Nachwuchsmodel-Tochter Leni Klum silently vorgemacht. In einem kurzärmligen All Denim Overalls are the same as the youth Star mal wieder von seiner besten Seite. Auf Hüfthöhe befindet sich ein more elastic Gurt, der die Figur forms. All Denim geht aber natürlich auch different: Maxik leader dürfen jetzt auch komplett in Jeans-Stoff ausfallen. Dabei darf der Jeans-Patchwork-Look gerne in die gewählten Maxikleider were integrated.

Weiß und elegant im Anzug – so says es uns Julianne Hough. Dazu combines einen popsicles Lipstick und beweist mal wieder Stilbewusstsein einer others Dimension. Der von Julianne Hough gewählte Anzug ist besonders weit schnittenen und besteht aus fallenden Stoffen, die im Wind leicht und Dezent wehen. Dazu gibt es ein dickes Band, welches den Blazer umgürtet und den Carefree-Look unterstreicht, den Julianne Hough so leicht und unbeschwert körpert. Die Farbe weiß ist übrigens nicht nur auf den Anzug beschränkt. Diesen Sommer darf everything we sein, von der Celine Sonnenbrille bis hin zum Liebling dress. Weiss die Farbe des Sommers 2022!

Vorbild Julia Roberts

Pastellfarben do not wirklich out zu sein. Mit dem Aufkommen der Retro-Trends feiern Pastelltöne nun dennoch ein neues Comeback – auch wenn sie nie so direction vom Fenster were. Unser Stilvorbild für Pastelltone is Julia Roberts. Die Schauspielerin has itself in New York im pastellgelben Anzug gezeigt, welcher im wunderbaren Contrast zu ihrer rot gefärbten Mähne steht. Other beliebte Pastelltöne für den Sommer sind neben einem zarten Gelb auch Pink und Blau.

Einen weiterer Trend für den Sommer 2022 haben wir uns von keiner slight Persönlichkeit as Angelina Jolie abgeguckt. Sie ernnert uns daran, who can fashion Statement-Gürtel wirken. Angelina Jolie combines ihren Statement Gürtel zum hautfarbenen Kleid. The Hollywood icon has its own finish for Valentino, which is good for a luxurious finish. Man muss für seinen Statement-Gürtel natürlich keine 450 Euro ausgeben. Es gibt auch preisgünstige Variants, which weit unter der Preismarke von Jolie lie und immer noch full im Trend sind!

Transparent Shots

Irina Shayk macht gleich zwei Summer-Trends 2022 for: Ihren braunen XXL-Mantel combines with einer eckigen dunklen Sonnenbrille. XXL-Mäntel since auch im Summer-Trend. Für diesen Trend wählt man einen dünnen und luftigen Stoff, der schon eher an den Kimono-Look in it. So hat man auch für eine laue Sommernacht etwas zum Überwerfen, ohne ins Schwitzen zu geaten. Und für die Sonnenbrille is eignet sich eine elegant Celine Sonnenbrille. Eine Celine Sonnenbrille gibt es invallen Formen und Farben, die dennieuwe Trends entsprechen. That sunglasses gibt es mit diluted Gläsern oder best schick mit Leo-Gestell!

Transparente Maxikleider sind unser letzter Trend, den wir euch für den Sommer 2022 vorstelle. Eva Longoria Zegt auf dem roten Teppich eine Luxus-Version dieses Trends, indem sie ein schwarzes Maxi-Dress au transparenten Schichten um sich explains. So nackt muss es für den Alltag natürlich nicht sein. Transparente Maxikleider kann man auch etwa über Jeans und Top tragen, sodass die nackte Haut nicht gesehen wird und Termine wahrgenommen were können, ohne dass man irritated Blicke auslöst.