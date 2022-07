Es muss nicht immer das schlichte, long Brautkleid ganz in Weiss sein: Stars whom Chloë Sevigny, Lily Allen or Elizabeth Taylor beweisen, dass man auch im bunten, kurzen Kleid oder Jumpsuit vor den Traualtar cries kann.

Das sind die ausgefallensten Hochzeitslooks der Stars.

Find more Promi-News See here

Chloe Sevigny

Viele Bräute wünschen sich einen Traum from Tüll – offenbar auch Chloë Sevigny. But ein weit ausgestelltes Prinzessinnenkleid war wohl nicht ihr Geschmack. Stattdessen entschied sich Sevigny für ihre Trauung mit Siniša Mačković für eine enge Version. Das Tüll-Kleid von Designer Glenn Martens aus der Frühling/Sommer Couture-Collektion des Modehauses Jean Paul Gaultier is a part of the Körper der Braut. With einem stern frisierten Dutt complettierte sie den Look.

Lily Allen

Lily Allen entschied herself for ihre Zeremonie in Las Vegas for a classic elegant Look. Das weiße knee-length dress from Dior bestach durch die doppelte Knopfleiste in Schwarz und einen breiten Ausschnitt. With schlichtem Schmuck und einem Tüllschleier trat sie vor den Traualtar und Vegas-typical vor einen Elvis-Imitator. Fun Fact: Das Kleid kaufte Allen erst Stunden vor der Trauung in einer Dior-Boutique. Ihre bezaubernde Shoppingbegleitung: ihre kleine Tochter.

Elizabeth Taylor

Insgesamt considers Mal trat Schauspielegend Elizabeth Taylor vor den Traualtar. Weiß trug die Diva nur bei ihrer ersten und letzten Hochzeit. Ansonsten were ihre Hochzeitslooks sehr farbenfroh. So auch bei ihren Zwei Hochzeiten mit Richard Burton. Sie gaben sich 1964 erstmals das Jawort. Before den Traualtar trat Taylor in einem gelben Babydoll-Kleid aus Chiffon, das von Stylistin Irene Sharaff entworfen wurde.

Das Paar ließ sich 1974 divorce, nur 16 Monate später heiratten die Schauspieler aber erneut. Diesmal trug die Braut ein für die 70er Jahre fittings Kleid von Gina Fratini in all Farben des Regenbogens. Das Kleid erzielte über 35 years später einen fünfstelligen Betrag bei einer Auktion in London. Bereits bei ihrer celebrated Hochzeit setzte Elizabeth Taylor auf Geckte Farben. Die Schauspielerin heiratete Eddie Fisher in einer olivgrünen A-Line aus Satin. The clothing is open with a capuse and long rmeln from transparentem Stoff ausgestattet.

Kristen Bell

Von “ganz in Weiß” und einer großen Feier hält Schauspielerin Kristen Bell offenbar nicht fell. If you and Dex Shepard sich trauten, schlüpfte sie in einfaches schwarzes Ensemble aus T-Shirt und Hose. Auch aus der Hochzeit selbstmachte das Paar kein Tamtam: Sie heiratten ganz schlicht und formell im Standesamt von Los Angeles.

Chrissy Teigen

Auch Chrissy Teigen sparte auf ihrer Hochzeit nicht an Kleidern, denn sie trug gleich three different Outfits an ihrem besonderen Tag.

Während ihre first both Kleider nor in clasischem Weiß erstrahlten, trug sie als drittes Outfit ein feuerrotes enges Kleid im Mermaid-Stil. Entworfen wurde das Kleid von Designerin Vera Wang, who is ready for pompöse und elegant Brautroben.

Gwen Stefanic

Auch Gwen Stefani setzte auf die beliebte Designer in Vera Wang und lies sich gleich Zwei Kleider für ihre Heirat mit Country Star Blake Shelton schneidern. Für das Jawort trug die Sängerin ein Kleid aus Seide mit Herzausschnitt und Tüllrock. Ihr Schleier beinhaltete ihren, Sheltons und die Namen ihrer Söhne.

Ihr Zweites Kleid war dann nicht mehr ganz so innocent. As “Partykleid”, who se es selbst bezeichnete, trug sie ein trägerloses Dress mit Herzausschnitt und Mini-Tüllrock. Dazu combined die Sängerin eine Netzstrumpfhose und weiße Boots.

Emily Ratajkowski

Ganz gegen Weiss entschied sich Model Emily Ratajkowski. Vor den Traualtar trat sie mit Sebastian Bear-McClard in einem senfgelben Ensemble aus Blazer und Hose. Einen Designer good value for money Tag ebenso nicht. Stattdessen shoppte sie ihr Hochzeitsoutfit beim Fashion label Zara.

“I should nie die Idee, Weiß zu einer Hochzeit zu tragen, weil ich keine reine Frau bin”, said Ratajkowski dazu in an interview with “Vanity Fair”. Auch sie traute sich ganz formell in einem Standesamt und dazu habe der Anzug nun mal passt. Ursprünglich habe sie sich alldings für einen in Rot entschieden, but das Senfgelb hatte es ihr angetan.

Amanda Knox

The Hochzeitsmotto von Amanda Knox soll all round um das Thema Weltall beinhaltet haben. Dementsprechend sie sich as Braut ihrem Motto an. Und das noch nicht genug: Braut und Bräutigam fit die Outfits offensichtlich aneinander an. Both trugen vornehmlich die Farben Weiß und Gold.

Shenae Grimes

Auch Schauspielerin Shenae Grimes setzte auf eine ganz other Farbe außer Weiß. Ihrem Partner Josh Beech gab sie das Jawort 2021 in einem schwarzen Kleid von Designerin Vera Wang. Das Kleid best durch seinen tiefen V-Ausschnitt und die mehreren Lagen Tüll.

Marilyn Monroe

Insgesamt three Mal war Marilyn Monroe verheiratet. Während sie bei der ersten und dritten Hochzeit Weiss trug, entschied sie sich bei ihrer Zweiten Hochzeit 1954 für einen braunen Anzug besthend aus Blazer und Rock. Kombiniert hatte sie diesen mit einem Kragen aus Fell.

Insgesamt fiel die zweite Hochzeit der Hollywood-Ikone schlicht aus: Joe DiMaggio heiratete sie im Standesamt von San Francisco. Nur 274 Tage später folgte die Scheidung.

Cynthia Nixon

“And just like that…” – Star Cynthia Nixon entschied sich ebenfalls gegen das klassische weiße Brautkleid für ihre Trauung mit Christine Marinoni. Suitable for Krawatte ihrer Frau trug die Schauspielerin a long, blassgrüne Robe der Designer in Carolina Herrera.

Das Paar ist bereits seit 2012 glücklich verheiratet.

Franca Lehfeldt

Am 7. July will be Finanzminister Christian Lindner und Moderatorin Franca Lehfeldt das Jawort auf Sylt. Unkonventionell war dabei die Wahl des Hochzeitsoutfits der Braut. Während Lindner in einem blue Anzug erchien, trug sie einen weißen Hosenanzug.

Einen Tag später heiratete das Paar kirchlich. An diesem Tag trug die Braut ein Klassisch weißes Neckholder-Kleid aus Satin.

Angelina Jolie

Zu ihrer Hochzeit mit Brad Pitt 2014 likes Schauspielerin Angelina Jolie etwas Besonderes einfallen. Black trug die Braut an ihrem großen Tag ein weißes langes Kleid mit Schleier, jedoch acted es sich bei diesem eben not um einen gewöhnlichen Schleier. Dieser war nämlich ungewöhnlich bunt. Und nicht nur das: Auch die Rückseite des Kleides war mit einigen Prints bestückt – und that aus gutem Grund.

Die Stickereien auf dem Versace-Kleid were Malereien ihrer Kinder, which eins zu eins auf das Kleid und auf den transparenten Schleier übertragen wurden.

Avril Lavigne

Auch diese Braut comb in Black: Sängerin Avril Lavigne. Zu ihrer Trauung mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger trug sie ein schwarzes Dress by Monique Lhuillier. Appropriate dazu combinierte sie schwarze Rosen und auch der Bräutigam kam ganz in Schwarz. 2015 Die Ehe went into die Brüche

Für die Sängerin steht eine neue Heirat an. Rapper Mod Sun Machte der Sängerin kürzlich einen Antrag.

Duchess Camilla

Auch Royals are not always ganz in Weiss. So auch Herzogin Camilla und Prinz Charles im Jahr 2005. Die Herzogin entschied sich damals für ein blassblaues Seidenkleid von Robinson Valentine. The Dress is worn with Handbemalungen im Ikat-Design verziert und mit goldenen Stickereien vershen. Komplettiert hatte die Herzogin von Cornwall ihr Hochzeitsoutfit mit einem fittingen Kopfschmuck von Philip Treacy.

If Prinz Charles und Herzogin Camilla both hated zuvor bereits geheiratet, they dared to look at the leedlich standesamtlich den Bund der Ehe eingehen und mussten auf eine kirchliche Zeremonie.

© 1&1 Mail & Media/spot on news