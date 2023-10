waraga kualuh ledong labura terjangkit malaria, ini kata kapus dawi daule

एक कनोपन, WASPADA.CO.ID – A major cause of malaria is that Anopheles has already been called Labuhanbatu Utara. Kasus kali ini munkul di kekamatan kualuh ledong, namun sangat sulit tertangani karina stok obat kosong.

Kepala puskesmas (kapas) tanjung leidong, dawe daulay skm saat deconfirmasi waspada online whatsapp mellui, membenarakan bahwa saat ini stock obet kosong.

“Casus malaria melanda warga tanjung ledong. In puskesmas kosong, mungkin kiss baru datang dari kabupaten, “ukapanya.”

123 starting from September 2020 till August 2023 for malaria prevention till August 2021. “Kareena belam di-online-can petugas malaria, disebabkan jaringan sering lelet bang,” Your Kapus Tanjung Leidong, Jumat (9/22).

Lebih lanjut, caimat kualuh leadong saat deconfirmasi waspada online mellui whatsapp menbahkan bahva uptd puskesmas tanjung leadong sudah dilksankan rumah-rumah warga dengan tujuan untuk menurunkan referensi penikit malaria. “If you are suffering from malaria, you have to make sure that you are suffering from malaria,” you are welcome.

Ketua Somad (Solidaritas Mahasiswa Anti Discriminasi) Labura, Maulidi Azizi, Meminta Agar Pihak Kekamatan, Puskesmas and Dinas Kesehatan Labura Mengambil Tindakan Sepat Delam Penanganan Malaria Ini Sebelum Ada Nyawa Yung Melayang.

“Kami meminta kepada seluruh kepala desa yang di kekamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara agar mengwasi, memantau bakan menkarikan solusi untukay penangnan malaria. More than a year ago, “Ujaranya.”

“I know whether or not I’m likely to get malaria during the day, but I don’t need that.”

Recently, we had sent online WhatsApp to members to receive online payment from UPTD.

“Kami sudah kordinasi dengan kamat dan kapus bahwa kisok pagi kami akan turun ke lapangan dan membawa obat. Sebenaranya kami sudah but pengajuan ke provinsi, hari ini obat sudah sampai jadi kiso pagi kami dan kabid serta petugas akan langsung turun ka leedong. Promote cooperation with Kamat Leidong, “Welcome.

Selanjutnya, pihaknya akan mengdakan penyemprotan di seciter wilayah casus malaria. “Hal ini kami suda laporkan sama pak bupati, pak wakil aur pak sekda jug kepala dinas provinsi untuk kegiatan kiss. (WOL/IMZ/D2)

