WOMEN. HERE ARE THE ITALIAN TEAMS AND ALL THE BLUE RACING ABROAD

The start of the competitive season is approaching also in the women’s field and it is time to discover the staff of the Italian formations and the names of the girls who will ride for foreign formations. As you know, Italy no longer has WorldTour formations but numerous Continental teams.

AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO

Francesca Balducci, Francesca Baroni, Inga Češulienė, Sofia Collinelli, Milena Del Sarto, Carlotta Fondriest, Rasa Leleivytė, Giulia Marchesini, Valentina Scandolara, Lara Scarselli, Gemma Sernissi

BEPINK

Valentina Basilico, Letizia Brufani, Lara Crestanello, Giorgia Dioguardi, Michaela Drummond, Elisabet Percorsi Valero, Markéta Hájková, Nora Jenčušová, Nadia Quagliotto, Prisca Savi, Jade Teolis, Matilde Vitillo, Silvia Zanardi.

BORN TO WIN G20 AMBEDO

Sara Casasola, Anna Chili, Tatiana Chili, Sofia Clerici, Lara Krähemann, Giulia Luciani, Silvia Magri, Kseniya Sementsova, Martina Sgrisleri, Giorgia Simoni

ISOLMANT – PREMAC – VICTORY

Ainara Albert Bosch, Angelica Brogi, Alice Capasso, Noemi Lucrezia Eremita, Alice Gasparini, Gaia Realini, Beatrice Rossato, Emanuela Zanetti, Asia Zontone

SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI TSA

Isotta Barbieri, Sofia Barbieri, Silvia Bortolotti Maryna Ivaniuk, Sara Martini, Viktoriia Melnychuk, Chia Pedrelli, Anna Potokina

MENDELSPECK TEAM

Irene Affolati, Vania Canvelli, Caris Cosentino, Eva Maria Gatscher, Elisa Lugli, Alessia Missiaggia, Angela Oro, Francesca Pisciali, Beatrice Pozzobon

TOP GIRLS FASSA BORTOLO

Giorgia Bariani, Virginia Bortoli, Tatiana Guderzo, Greta Marturano, Vanessa Michieletto, Iris Monticolo, Alice Palazzi, Debora Silvestri, Cristina Tonetti, Giorgia Vettorello, Alessia Vigilia.

VALCAR TRAVEL & SERVICE

Alice Maria Arzuffi, Olivia Baril, Anastasia Carbonari, Carlotta Cipressi, Chiara Consonni, Eleonora Camilla Gasparrini, Karolina Kumiega, Silvia Persico, Federica Piergiovanni, Elena Pirrone, Emma Redaelli, Ilaria Sanguineti, Elizabeth Stannard, Miriam Vece, Margaux Vigie.

GIRLS ABROAD

Many, as we said, the girls registered abroad. Let’s start with the formations WorldTour

CANION / SRAM RACING: Soraya Paladin

EF EDUCATION – TIBCO – SV: Letizia Borghesi

FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE: Marta Cavalli, Vittoria Guazzini

HUMAN POWERED HEALTH: Barbara Malcotti

LIV RACING XSTRA: Rachele Barbieri, Katia Ragusa

MOVISTAR TEAM: Barbara Guarischi

TEAM BIKE EXCHANGE JAYCO: Arianna Fidanza

DSM TEAM: Francesca Barale

SD WORX TEAM: Elena Cecchini

TREK SEGAFREDO: Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Letizia Paternoster

UAE TEAM ADQ: Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Erica Magnaldi, Alessia Patuelli, Laura Tomasi, Anna Trevisi

CONTINENTAL TEAM

CERATIZIT – WNT PROCYCLING: Camilla Alessio, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza, Lara Vieceli

COFIDIS: Martina Alzini,

EINECAT RBH GLOBAL: Alessia Bulleri

NXTG BY EXPERZA: Gaia Masetti