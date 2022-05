Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

1. Who unterscheiden sich Rosé- von Rot- oder Weissweinen?

In erster Linie natürlich durch die Farbe, aber auch in der Weinproduktion gibt es Unterschiede. Vereinfacht is ein Rosé who produces ein Weisswein, all things mit dunklen Traubensorten. Je länger der Most auf den Traubenbollen liegt, desto mehr Farbe und Zusätzliche Aromen gibt er ab. Danach were die Weine – ebenfalls ähnlich wie bei der Weissweinproduktion – zu kühleren Temperatures gärt (at approx. 10–15 degrees Celsius).

2. Was sagt die Farbe über den Weinstil aus?

Kurzer Kontakt mit den Traubenscales ergibt helle, zwiebelfarbene Weine. Bei längerer Maischestandzeit can vary Farbe von zartem Lachsrosa bis Pinkfarben. Die Weinfarbe ist aber auch abhängig von den spoiled Rebsorten. Dick-scale Trauben (wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon, Carignan oder Sangiovese) ergeben in der Regel dunklere Tropfen as dünnschalige (Pinot Noir, Syrah, Grenache). You intensify those Farbe eines Roséweins, desto körperreicher und volllmundiger präsentieren sich die Weine.

3. Which Rebsorts were spoiled?

Theoretically, aus jeder dunklen Traubensorte ein Rosé can be won. Südfranzösische Rosés were meist aus den Sorten Syrah, Grenache, Mourvèdre oder Cinsault produziert, weighed in Italien ein «Rosato» je nach Weinbaugebiet aus Sangiovese-, Nebbiolo-oder gar Nero-d’Avola-Traubden wirden regestellt. In der Schweiz, the Roséproduktion dominates the Rebsorte Pinot Noir (Blauburgunder). Aber mehr zur Schweiz spater.

4. What is the ideal drinking temperature?

Am besten trinkt man einen Rosé leicht kühlt (10–12 degrees Celsius), denn tiffere Temperatures have the fresh character of Weine reform and las sie leichter wirken. Weil einige Exemplare mit etwas Restzucker ausgebaut were, werkt diese leichte Süsse eisgekühlt weniger disturbing.

5. Zu welchen Speisen lässt sich ein Rosé combiniers?

Einer der ganz grossen Pluspunkte von Roséweinen sind die beispiellosen Combinationsmöglichkeiten mit den unterschiedlichsten Gerichten. Rosés are unique in their own right for a sommerlichen Grillspass, the Weine lasses in their own way with Geflügel, Meeresfrüchten, Schweinefleisch or Würsten combinieren. Auch mit grilled Gemüse oder frischen Salaten machen sie eine gute Figur. Überdies können Sie leicht restsüsse Exemplare auch gut zu asiatischer Küche serve, sogar wenn es sich um scharfe Targeted action.

6. Gibt es Qualitätsmerkmale, die zu beachten sind?

Wie bei all Rot-, Weiss- und Schaumweinen gibt es natürlich auch bei Rosés erhebliche Unterschiede, sowohl preislich as auch in Punkto Qualität. Wenn Sie sich für ein Exemplar aus einem typicalen Anbaugebiet entscheiden, gibt die Etikette Aufschluss über die Qualität des Tropfens, unabhängig von dessen Preis. Lassen sich in der Schweiz or Frankreich entweder die Buchstaben «AOC» or «AOP», in Italien or Spanien «DOC» ablesen, bedeutet das, dass die Weine herkunftsgeschützt und Staatlich geprüft sind.

7. Who long can ich Rosés lagern?

Für die allermeisten Roséweine screams, that is what Tropfen für den unmittelbaren Konsum bestimmt sind. Vor allem die günstigeren Variants sind oft mit qualitativ Minderwertigeren Korken verschlossen, die nicht für eine längere Lagerung bestimmt sind. Im hohen Preissegment existieren aber durchaus Weine, which fünf Jahre oder länger could be gelagert. Allerdings won Rosés mit fortgeschrittenem Alter kaum an Komplexität.

8. Wo were the best Roséweine produced?

In the southern French Weinbauregion Provence sind the very best Lagen nicht für Weissoder Rotweine reserviert, sondern für Rosés. Die elegantest und filigransten Exemplare bowls deshalb auch aus diesem Gebiet und können durchaus einen Price of 100 Franken erreichen – für eine Flasche wohlgemerkt. Nicht umsonst haben auch Brad Pitt und Angelina Jolie in das Provence-Weingebiet Miraval investiert, auf dem sie einst geheiratet hatten. Nach der Scheidung ist Jolie mittlerweile at Miraval ausgestiegen. More zu diesem Wein im Video und unten im Text.

9. Can that Schweiz Rosé?

Auch in der Schweiz were qualitativ vorzügliche Rosés. Im Wallis and in Neuenburg were given «Œil de Perdrix», zu Deutsch «Rebhuhnauge». Diese Bezeichnung ist herkunftsgeschützt, darf also nirgendwo sonst auf der Welt were spoiled. Hauptrebsorte is the Pinot-Noir-Traube.

Entdecken Sie auch im Video, worauf Sie beim Kauf eines Roséweins eight sollten und who sich die Schweiz im Vergleich zur Provence schlägt. Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie eine grosse Auswahl an Rosés, aber natürlich auch die entsprechenden Rot-, Weiss- und Schaumweine zum Grillspass.

Lassen Sie inspire yourself!

Um Ihnen die Auswahl beim Einkauf zu erleichtern, haben wir zahlreiche Rosés cost und können folgende Tropfen empfehlen.

6 ausgewählte Rosés for sommerliche Tage

Der Glamouröse

Rosé Cotes de Provence Miravalfür 18.50 statt 24.95 Francs

Der Franzose founded schon mit seiner blowing lachsrosa Farbe ins Auge. Die Nase innert an Aprikose, etwas rote Beeren und vor allem an exotic Früchte wie Ananas oder Mango. Am Gaumen mit einer delikaten Säure, einem zitrischen, Ziemlich langen Abgang und einer leichten Salzigkeit. Natürlich zum Apéro geeignet, einfach schön eisgekühlt. Beim Grillspass reads well with a single Salat with Thunfisch or nicht zu stark gewürzten Pouletstreifen genies.

order jetzt

Der Uncomplizierte

Val d’Azur Rosé Mediterranée IGPfür 4.50 statt 6.50 Francs

One in one and one süffiger Rosé, der mit einem unglaublichen Preis-Genuss-Verhältnis zu überzeugen weiss. In der Nase duftend nach weissen Blüten und Himbeere. Am Gaumen mit uberraschend knackiger Säure und einem mittellangen, leicht prickelnden Abgang. Dieser Wein lässt sich hervorragend mit der sonst schwierig zu verkuppelnden Bratwurst combinations.

order jetzt

Der Knackige

Bordeaux AOC Dourthe La Grande Cuvée Roséfür 7.95 statt 11.95 Francs

Obwohl Bordeaux jetzt nicht in erster Linie für Rosés, sondern für lagerungsfähige Rot-, complex Weiss- und göttliche Süssweine steht, überzeugt dieser Tropfen auf ganzer Linie. In der Nase gesellen sich Nuancen von Walderdbeere und Grapefruit zu Aroman von frischem Grass. Am Gaumen überzeugt der Wein mit perfekter Balance zwischen Säure und Fruchtsüsse und endet langanhaltend. Dieser reinsortige Cabernet Franc fits wunderbar zu hellem Fleisch or auch zum Apéro.

Der Verführerische

Chablais AOC Murailles Roséfür 16.85 statt 21.50 Francs

Der «Eidechsliwein» präsentiert itself verührerisch. In der Nase etwas fruitier, mehr auf der rotbeerigen Seite. Zarte Aromen von Nektarinen und etwas Pfirsich, aber auch blumige Components say themselves auch am Gaumen. Der angenehme, etwas süsslichere Abgang zeigt auf, dass man diesen Tropfen gut und gerne auch zu asiatischen Gegericht serieren kann. Aber selbstverständlich come auch zum Aperitif oder zu weissem Fisch ganz gut.

order jetzt

The Trendige

Vin de Pays du Var IGP The Pale Sacha Lichinefür 10.95 statt 14.95 Francs

Der Tropfen is a Hommage to the Côte d’Azur and the right picture for the Imagewechsel der Roséweine. Nicht nur das trendige Etikett, with a sense of freshness and elegance. Stil steht für Jugendlichkeit und Glamour. In der Nase fruity Noten dominate after Steinobst und Wassermelone. Am Gaumen ist der Tropfen beautiful balanciert und überzeugt mit einem langen und exotics Abgang. Am best Eisgekühlt und ohne Essensbegleiter zu geniessen.

order jetzt

Der Geschmeidige

Lavaux AOC Coup de L’Etrier Testuzfür 12.95 statt 17.95 Francs

Diese Schweizer Cuvée aus Pinot Noir und Gamay hat mich wirklich positiv überrascht. In der Nase schon betörend mit einem valschichtigen Bouquet von getrockneten Blumen und exoticen Fruchtaromen. Am Gaumen mit guter Säure, einer beachtlichen Eleganz und einem long anhaltenden Finale. Diesen Wein servieren Sie am besten zum grilled Fischspiess or zum Schweinskotelett.

order jetzt

The article stems from Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier.

Das könnte Sie auch interessieren