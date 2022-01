WTA 250 Melbourne Summer Set 1: Main Draw and Qualification. Camila Giorgi gives forfeit from seed n.4. Trevisan and Errani in which

Camila Giorgi in the photo

Camila Giorgi forfeited a few minutes ago from the WTA 250 tournament in Melbourne.

The blue, seeded No. 4, should have faced Vera Zvonareva on his debut.

WTA 250 Melbourne Summer Set 1 – Main Draw – Hard

(1) Naomi Osaka vs Alizé Cornet

Petra Martic vs Maryna Zanevska

Shuai Zhang vs Clara Burel

Andrea Petkovic vs (5) Liudmila Samsonova

(3) Veronika Kudermetova vs Qualifier

Madison Brengle vs Qualifier

Anastasia Potapova vs (WC) Lizette Cabrera

Qualifier vs (8) Katerina Siniakova

(7) Tereza Martincova vs Ana Konjuh

Jaqueline Cristian vs Kaia Kanepi

Saisai Zheng vs Qualifier

Vera Zvonareva vs (9) Alison Riske

(6) Viktorija Golubic vs (ALT) Lauren Davis

Qualifier vs (WC) Seone Mendez

Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Arina Rodionova

Qualifier vs (2) Simona Halep

WTA 250 Melbourne Summer Set 1 – Qualification Draw – Hard

(1) Lauren Davis vs Olga Govortsova

Viktoria Kuzmova vs (7) Magdalena Frech

(2) Anna Bondar vs Leonie Kung

Mai Hontama vs (9) Viktoriya Tomova

(3) Bernarda Pera vs Rebecca Sramkova

Jule Niemeier vs (11) Qinwen Zheng

(4) Danka Kovinic vs (WC) Alexandra Osborne

Katarzyna Kawa vs (12) Nao Hibino

(5) Dayana Yastremska vs Lesley Pattinama Kerkhove

(WC) Kimberly Birrell vs (8) Martina Trevisan

(6) Qiang Wang vs (WC) Destanee Aiava

(WC) Taylah Preston vs (10) Sara Errani