Xtz’apix ri tijonem rech First Aid xuquje’ Tactical Medicine K9 ri’

Taqim ya’el uchuq’ab’ ri ya’olchajinem winaqil ri’, rumal ri’ xb’antaj ri b’anoj tijonem rech First Aid xuquje’ Tactical Medicine K9 pa le tijob’al ub’i’ Central American School rech Canine Training, El Cerinal, Barberena, Santa Rosa river.

Eri Fifth Deputy Minister, Fernando Rodas xub’an jun nim kasik’ixik ri wokaj reqa’lenel ajchajil tinamit rech kek’oji pa taq le tijonem tajin ukojik ub’anik kumal ri q’atb’al tzij rech ri Taqawokaj Ya’olchajinem pa Amaq ‘, rumal ri’ eri utzijoxik pa we q’ij k’o jun nim upatanib’al ri’ rech ri b’anoj tijob’enik ri’. Xuquje’ rech kab’an utz che ri ya’olchajinem winaqil e aj iximulew ri’.

Pa konojel e k’o 22 chi winaqil xkik’is uwach katijoxik, chi ke, e k’o reqa’lenel ri General Subdirectorate rech Analysis rech Anti-narcotics Information (SGAIA) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), ri rajchajinelab’ ri System Penitentiary (SP) ri’ xuquje’ ri rajchak reqa’lenel ri Secretariat rech Social Welfare rech ri Presidency (SBS) ri’.

Eri no’jtijob’enik ri’ are pa amaq’el tajin uk’amik kumal ri wokaj e ajchajinelab’ pa le b’anoj uwach ri Strategy rech Police Transformation (ETP) che ri tajin kub’an ri Taqawokaj rech Iximulew xuquje’ rumal ri Ministry of the Interior (Mingob).