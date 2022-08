Hundreds of health professionals in the Medical Center demand salary justice

Hundreds of employees from various components of health services at the Río Piedras Medical Center demanded salary increases to address the shortage of personnel that affects patient care.

With a massive demonstration in front of the Cardiovascular Hospital, members of the General Union of Workers (UGT) demanded that the collective agreement be signed with salary justice in the negotiation of economic clauses.

Workers from the Department of Health, its Categorical Programs and Hospitals HURRA, Adult and Pediatric University participated in the protest; Cardiovascular Center of Puerto Rico; ASSMCA and ASEM.

“We demand that the crass lack of personnel that causes the exhaustion and physical wear of the workers be addressed so that they do not continue to leave the country and be able to offer the service to the people,” said Gerson Guzmán, president of the UGT.

He pointed out that in addition to the need for doctors, as well as nursing staff and surgical technicians, “there is also a need for personnel in all areas, pharmacy technicians, orthopedics, respiratory therapy, p[ersonal en la cafetería, lavandería, escoltas y otros”.

“En fin, escasean los trabajadores de las áreas y por eso estamos llevando el reclamo también al gobierno para que brinden los recursos necesarios para reclutar el personal y eleven las escalas salariales, para que sea atractivo y puedan venir más trabajadores al gobierno de Puerto Rico”.

Según el líder sindical, el convenio colectivo fue extendido luego de su expiración por la Ley 9 de esta administración, mientras se continúa con la negociación, incluyendo los artículos económicos.

Asimismo, aseguró que después de la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, “el sobrante del dinero el gobierno lo puede usar para para la administración de diferentes áreas”.

“Por eso en la mesa estamos negociando el artículo del salario, que es determinante para que los trabajadores se queden en sus distintas áreas y no se nos vayan con ofertas que son mucho más jugosas”, manifestó Guzmán.

“Incluso, vemos cómo las mega cadenas en Puerto Rico ofrecen salario mayores a los que tienen profesionales de la salud. En esas mega tiendas les dan $15 a $16 la hora. Aquí algunos apenas alcanzan los $8.25 la hora, el mínimo federal en algunas de las áreas de los servicios de salud”, afirmó.