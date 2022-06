Winners of the Tu Música Urbano Awards 2022 (Complete list)

The red carpet of the Premios Tu Música Urbano 2022 helped us warm up for the big gala that was coming up this Thursday night.

The third edition of Premios Tu Música Urbano was held in San Juan, Puerto Rico, and the musical party that Telemundo broadcast live was the perfect setting to recognize the best of urban Latin music.

Find out here who were the big winners of the night in each of the categories of Premios Tu Música Urbano.

(Updated in real time)

ARTIST OF THE YEAR / ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny

Farruco

J Balvin

· Karol G – WINNER

Maluma

Rauw Alejandro

Sebastian Yatra

TOP MALE ARTIST / TOP ARTIST — MALE

Anuel AA

Daddy Yankee – WINNER

· Don Omar

JhayCo

Nicky Jam

Ozuna

· Resident

Sech

Wisin

TOP FEMALE ARTIST / TOP ARTIST — FEMALE

Anitta

· Becky G – WINNER

Farina

· Ivy Queen

Natti Natasha

Dove Mommy

Rosalia

TOP DUO OR GROUP ARTIST / TOP ARTIST — DUO OR GROUP

· CNCO – WINNER

Jowell & Randy

Mau and Ricky

21st floor

· Wisin & Yandel

Zion & Lennox





TOP NEW MALE ARTIST / TOP NEW ARTIST — MALE

Alex Rose

Alvaro Diaz

Beele

· Blessd

Duki

ix

Khea

· Lit Killah – WINNER

Ryan Castro

Tiago PZK





TOP NEW FEMALE ARTIST / TOP NEW ARTIST — FEMALE

Bad Gyal

Czech

Corina Smith

Emily

· Kim Loaiza – WINNER

The Ross Maria

Ptazeta

VF7

TOP RISING STAR MEN / TOP RISING STAR — MALE

Dalex

· Feid – WINNER

Jay Wheeler

Justin Quiles

Lenny Tavarez

Lunay

Manuel Turizo

· Blackberry

Mike Towers

Nio Garcia





FEMALE RISING STAR TOP / TOP RISING STAR — FEMALE

Aitana

· Lola indigo

· Maria Becerra – WINNER

Mariah Angelique

Nathy Peluso

Nicky Nicole

Sofia Reyes

Tiny





TOP SOCIAL ARTIST / TOP SOCIAL ARTIST

Anitta

Anuel AA

Bad Bunny

Camilo

J Balvin

· Karol G – WINNER

Lele Pons

Ozuna

· Resident

SONG OF THE YEAR / SONG OF THE YEAR

Wrap — Anitta

· In Da Getto — J Balvin, Skrillex

· Couple of the Year- Sebastián Yatra, Myke Towers

· Pepas — Farruko

· What else then? — J Balvin, Maria Becerra – WINNER

· All of you — Rauw Alejandro

· Yonaguni — Bad Bunny

SONG OF THE YEAR DUO OR GROUP / SONG OF THE YEAR — DUO OR GROUP

· Good Morning — Wisin, Camilo, The Legendaries

· Blackmail — Gigolo and La Exce, Jay Wheeler

Bad Accustomed — Mau and Ricky, María Becerra

Playita — Wisin, The Legendaries

Remember — Wisin & Yandel

Toa la Noche — CNCO – WINNER

REMIX OF THE YEAR / REMIX OF THE YEAR

911 Remix — Sech, JhayCo

AM Remix — Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny

· Ella Remix — Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beele

· Faithful Remix — Wisin, JhayCo, Anuel AA ft. Myke Towers, The Legendaries

· Poblado Remix — J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander – WINNER

Sal y Perrea Remix — Sech, Daddy Yankee, J Balvin

Shooting Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro and Pol Granch

Volando Remix — Mora, Bad Bunny, Sech

COLLABORATION OF THE YEAR / COLLABORATION OF THE YEAR

Desperate — Rauw Alejandro, Chencho Corleone

Sorry BB — Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

· Mamiii — Becky G, Karol G – WINNER

Medallo — Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavarez

· Lie to me — Tini, María Becerra

Ram Pam Pam — Natti Natasha, Becky G

· A Note — J Balvin, Sech

I came back — Adventure, Bad Bunny

TOP LATIN CROSSOVER SONG / TOP LATIN CROSSOVER SONG

· Don’t Be Shy — Tiësto, Karol G – WINNER

Kesi Remix — Camilo, Shawn Mendes

· La Fama — Rosalía Ft. The Weeknd

Nostalgic — Rvssian, Rauw Alejandro, Chris Brown

Oh Na Na — Camila Cabello, Myke Towers, Tainy

SG — DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & Lisa

· Follow — J Balvin, Ed Sheeran

TOP ARTIST — URBAN POP / TOP ARTIST — POP URBAN

Anitta – WINNER

Camilo

Jay Wheeler

Maluma

Manuel Turizo

Rosalia

Sebastian Yatra

TOP ARTIST — URBAN TROPICAL / TOP ARTIST — TROPICAL URBAN

Adventure – WINNER

The Alpha

· People of the Zone

· Guyana

N’Klabe

Prince Royce

TOP URBAN MEXICAN REGIONAL ARTIST / TOP ARTIST — REGIONAL MEXICAN URBAN

· Christian Nodal – WINNER

Armed Link

Gera MX

Firm Group

Ivan Cornejo

Junior H.

Nathanael Cano

ovi





TOP ARTIST DEMBOW / TOP ARTIST — DEMBOW

· Threatened

Chimbala

· The Alpha – WINNER

· Kiko El Crazy

Rochy RD

Tokisha

TOP TRAP ARTIST / TOP ARTIST — TRAP

Anuel AA

Bryant Myers

Dowba Montana

Eladio Carrion

JhayCo

Jon-Z

Luar La L

Miky Woodz

· Myke Towers – WINNER

TOP CHRISTIAN ARTIST — SPIRITUAL / TOP ARTIST CHRISTIAN — SPIRITUAL

· Alex Zurdo – WINNER

Almighty

funky

Lizzy Parra

Redimi2





TOP URBAN POP SONG / TOP SONG — POP URBAN

Depressed — Ozuna

Eazt—Jay Wheeler

Prohibition Law — JhayCo, Anuel AA

· Perfect — Reik, Maluma

· Sober- Maluma

· Red Heels — Sebastián Yatra

I Forget You — Manuel Turizo

X Last Time — Daddy Yankee x Bad Bunny – WINNER

TOP URBAN TROPICAL SONG / TOP SONG — TROPICAL URBAN

Give me back — N’Klabe

· Fulanito — Becky G, El Alfa – WINNER

Loco — Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox

Womanizer — Ryan Castro

Ojalá Remix — Olga Tañón, Nacho

· Pa’ Mi — Peter Nieto, Ivy Queen

· Se Menea — Don Omar and Nio Garcia

Lord Judge- Ozuna, Anthony Santos

Travesuras remix — Nio Garcia, Casper Mágico, Ozuna, Myke Towers, Wisin & Yandel, Flow La Movie

· Let’s see if the Gas Pela — Víctor Manuelle ft. Miky Woodz, Marvin Santiago

TOP REGIONAL MEXICAN URBAN SONG / TOP SONG — REGIONAL MEXICAN URBAN

· Bottle After Bottle — Christian Nodal & Gera MX – WINNER

Everyone- Grupo Firme & Maluma

· Sick of Wealth — Lenny Tavárez, Natanael Cano, Ovi

It’s Damaged — Ivan Cornejo

· The 4 Aces (Corrido Tumbado) — Ovi, Natanael Cano, Junior H, Heritage of Patterns

· Exuberant Porte — Natanael Cano ft. Oscar Maydon

Simple Soy — Polo González

TOP SONG DEMBOW / TOP SONG — DEMBOW

· Curaçao — El Alfa, Farruko, Chael Producing

· El Tontoron Tonton — El Alfa, Braulio Fogon, Chael Producing

Elma Maria — Maffio, Darell, Don Miguelo

· La Mama de la Mama — El Alfa, CJ, Chael producing, El Cherry Scom – WINNER

Linda — Tokischa, Rosalia

The Illuminaty — Rochy RD, Anuel AA

Pakata — Darell, The Alpha

Se Me Nota (Grab Me) — Chimbala, Omega

TOP TRAP SONG / TOP SONG — TRAP

· 100 Million — Bad Bunny, Luar La L

· Connection — Foreign Teck, Justin Quiles, Jay Wheeler ft. Bryan Myers, Eladio Carrion, Tory Lanez

· Eladio Carrión: Bzrp Music Sessions, Vol.40 — Bizarrap, Eladio Carrión

G Wagon — Ozuna

· The Always — Anuel AA, Chris Jedi

Watch Me Now — Myke Towers

· I do not wish you evil — Eladio Carrión, Karol G – WINNER

· We Killed Ourselves — JhayCo

Sicaria — Brytiago, Ankhal, Luar La L

TOP CHRISTIAN SONG — SPIRITUAL / TOP SONG CHRISTIAN — SPIRITUAL

Despite Me — Alex Zurdo, Funky, Redimi2 Ft. Un Corazón, Indiomar, Abby Valdez

· God Is First — Almighty, Redimi2

· ‘Thanks Remix’- Pedro Capó, Farruko – WINNER

· Incomplete- Onell Díaz, Farruko

· Look what God did — Alex Zurdo, Funky, Redimi2

ALBUM OF THE YEAR — MALE ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — MALE ARTIST

42 — Sech

From Me To You — Jay Wheeler

Jose — J Balvin

The 167 — Farruko

Legends Never Die — Anuel AA

· Legendaddy — Daddy Yankee – WINNER

· Timelezz — JhayCo

Vice versa — Rauw Alejandro

ALBUM OF THE YEAR — FEMALE ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — FEMALE ARTIST

Animal — Maria Becerra

· KG0516- Karol G – WINNER

· Motomami — Rosalía

· Nattividad — Natti Natasha

Part of Me — Nicki Nicole

Dreams of Dalí — Paloma Mami

ALBUM OF THE YEAR — NEW ARTIST / ALBUM OF THE YEAR — NEW ARTIST

Loop — Boza

Daily — Kevvo

Err Bambini—Brray

· Made in Medellin — Blessd

· Inter Shibuya — La Mafia — Feid – WINNER

Krack Deluxe — Lenny Tavarez

Microdose — Blackberry

Reggaeton Season — Duki

Unisex — Dalex

VIDEO OF THE YEAR / VIDEO OF THE YEAR

Water -Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Nile Rodgers

· El Makinon -Karol G, Mariah Angeliq – WINNER

· La Fama — Rosalía Ft. The Weeknd

La Funka — Ozuna

McGregor—Anuel AA

Ram Pam Pam — Natti Natasha, Becky G

· It Wiggles- Don Omar, Nio Garcia

· All of You — Rauw Alejandro

· Yonaguni — Bad Bunny

VIDEO OF THE YEAR — NEW ARTIST / VIDEO OF THE YEAR — NEW ARTIST

As If It Didn’t Matter- Emilia, Duki

Entre Nosotros Remix — Tiago PZK, Lit killah, María Becerra, Nicki Nicole – WINNER

Mars — Sofia Reyes, Maria Becerra

Medallo — Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavarez

· Lie to me — Tini, María Becerra

Shooting Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro, Pol Granch

· Wow Wow -Maria Becerra, Becky G

TOP MUSIC PRODUCER / TOP MUSIC PRODUCER

Bizarrap – WINNER

Caleb Calloway

Ninow and Candy

Foreign Teck

· The legendaries

Mr. NaisGai

Ovy On The Drums

Tainy

COMPOSER OF THE YEAR / SONGWRITER — COMPOSER OF THE YEAR

Bad Bunny – WINNER

Elena Rose

Justin Quiles

· Blackberry

Ovy On The Drums

· Rafa Pabon

Rauw Alejandro

CONCERT/TOUR OF THE YEAR CONCERT/TOUR OF THE YEAR

• Bichota Tour – Karol G

