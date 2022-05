Amber Heard enthüllte einmal, dass sie Angelina Jolies Karriere will copy: „Ich kann mir nobody Besseren vorstellen“

Anfang 2022 erscheint Amber Heard jeden Tag auf der Leinwand, nur nicht als Schauspieler. Zwischen Live-TV, Streaming-Berichterstattung und täglichen Zusammenfassungen puts ihr erbitterter Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp both jeden Tag vor Millionen von Menschen. Heards Karriere wirdvielleicht nie mehr dieselbe sein, aber vor ihrer Hochzeit, Scheidung und dem Gerichtsverfahren mit Depp sagte sie, sie wolle die Karriere von Model Angelina Jolie. Bis jetzt hat sie das ganz ordentlich gemacht.

Amber Heard nimmt 2018 an der Voices in Displacement Gala der Syrian American Medical Society teil | Gabriel Olsen/Getty Images

Amber Heard will eine Karriere who Angelina Jolie

Heard unterbrach ihre Schauspielauftritte 2012 after 2011 Das rum tagbuch (der Film, in dem sie und Depp sichkengelernt haben) kam laut ihrer IMDb-Seite in die Kinos. Sie kam 2013 with zurück sirup† Paranoiaund machete totet†

Während der Promotion sprach Heard mit Krista Smith von Vanity Fair Paranoia (over Youtube). Irgendwann fragte Smith Heard, ob es irgendwelche Schauspieler gäbe, die sie bewundere. Fast sofort erwähnte Heard Angelina Jolie as Inspiration.

“I can’t imagine anyone, of that Art von Flugbahn, which I admire, besser erreicht like Angelina Jolie. Sie hat ihr Leben wirklich in die Öffentlichkeit getragen und es zu ihrem Vorteil genutzt, anstatt nur als Einsiedlerin zu leben, weil man sich von der breiten ffentlichkeit und der von Paparazzi besessenen Kultur fühltgenutzt.“ Bernstein gehort

Jolies Jahre as Star könnten as Inspiration für Heards Karriere serve, aber das, was Jolie tut, ist mehr als das, was wir auf dem Bildschirm sehen.

Jolie is more like a Schauspieler

“ src=“https://www.youtube.com/embed/2ATgxOp31oI?feature=oembed” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; automatic Abspielen; Zwischeablage writing; variegated Medien; Gyro head; Bild-im-Bild“ Vollbild zulassen>

Jolie baute ihren Names as Schauspielerin mit bemerkswerten Filming who z Mädchen unterbrochen† Herr & Frau Smithund Bosartig† If you don’t want to take care of the Schauspielerei, aber Jolie is more than enough for you to roll.

das sigh Star hat mehrere Produktionskredite zu ihrem Namen, darunter zwei Bosartig Filmen und dem Oscar nominees Animationsfilm Der Ernährer†

Jolie hat mehrere Regieeinträge in ihrem Lebenslauf, darunter mehrere Filme, which sie auch produziert hat: Am Meerof the BAFTA nominee Zuerst töteten sie meinen VaterOscar nominee Unbrokenund Im Land von Blut und Honig† Please write the Drehbücher für Am Meer, zuerst töteten sie meinen Vaterund Im Land von Blut und Honig†

“ src=“https://www.youtube.com/embed/rGlsxVfCSyQ?feature=oembed” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; automatic Abspielen; Zwischeablage writing; variegated Medien; Gyros head; Bild-im-Bild“ Vollbild zulassen>

Außerhalb von Hollywood könnte Jolies Karriere beeindruckender signal. It is best for the humanities to work in the world, as a botschafterin des guten Willens für die Vereinten Nationen, die Gründung einer Stiftung im Namen ihres Adoptivsohnes und den Kampf für die Rechte der Flüchtlinge in Afghanistan. Diese humanitäre Arbeit führte dazu, dass ihr of Queen Elizabeth II. eine seltene Ehre zuteil wurde.

Abgesehen von ihrem schauspielerischen Ruhm mirrors einige Aspekte von Heards Karriere die von Jolie wider.

Who Heards Karriere who mirrors von Jolie wider

Heards Karriere hat nicht den gleichen Bekanntheitsgrad oder mehrere Oscar-Nominierungen wie Jolie, aber es gibt Ähnlichkeiten.

Sie hat keine Autorenoder Regie-Credits in ihrem Lebenslauf, aber Heard war weiter als Produzentin tätig sirup ebenso gut wie And bald die Dunkelheit† Heard played in both Filmen mit.

Heard hat auch ihren Namen und Ruhm gut genutzt. Sie spent some time in Jordan, we work at the Syrian American Medical Society, um Flüchtlingen des syrischen Bürgerkriegs zu helfen. This is one of the Office of the High Commissioners of the Associations Nationen anerkannte Verfechterin der Menschenrechte.

One weitere Ähnlichkeit zwischen Jolies und Heards Karrieren ist das hässliche Ende einer high karätigen Beziehung. Es ist eine weniger wohlschmeckende Connection zu teilen, aber eine, which became beachtet muss.

Um mehr über die Unterhaltungswelt und exclusive Interviews zu erfahren, abonnieren Sie Der YouTube Channel von Showbiz Cheat Sheet†

CONNECT: Chris Rocks Amber Heard-Kommentare sind völlig aus der Reihe