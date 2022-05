von Sandra Reitz 21.05.2022, 10:40 AM

Brad Pitt was not so long Single wie jetzt. Whoever will find that Richtige will – and who else Promis sich auf die Suche nach Liebe machen.

Früher were Film-Fans live dabei, wenn Brad Pitt, 58, sich verliebte. Christina Applegate, 50, Juliette Lewis, 48, Gwyneth Paltrow, 49, Angelina Jolie, 46: All lernte er bei gemeinsamen know Drehs. Nur bei seiner Ex-Frau Jennifer Aniston, 53, if only different – ​​both of them became über seinen Agents. Aktuell ist Brad Single, und das wohl schon so long wie noch nie: Im October 2020 trennte er sich von dem deutschen Model Nicole Poturalski, 29. Seitdem were ihm immer wieder Affären nachgesagt, but then they present themselves as “gute Freundinnen” heraus , so wie seine Nachbarin, die Sängerin Lykke Li, 36. Gute Freundinnen hat Bradviele. Aber eine neue Lebenspartnerin sucht er seit der Trennung 2016 von Angelina Jolie immer noch.

Who finds a Hollywood Superstar who Brad Pitt seine Traumfrau?



Who GALA hört, soll Brads Traumfrau diesmal nicht wie er aus dem Showgeschäft come. Lieber eine Künstlerin oder Architektin, jemand, der valleicht nicht ganz so bekannt ist.

Angelina Jolie und Brad Pitt were Hollywoods long tie Traumpaar. Seitdem Angelina 2016 die Scheidung einreichte, sucht Brad nach seiner Traumpartnerin. © Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Who aber finds ein Hollywood Superstar so eine Frau? Meist über Freunde von Freunden, zum Beispiel bei einem privaten Dinner – und eher nicht in einem Szene-Club, including those Photographers lauern. Brad screams as “Homebody”, einer, der es sich am liebsten zu Hause gemütlich macht. When will you find the appropriate Gesellschaft fürs Kuscheln auf der Couch wohl?

Auch Stars Nutzen Dating Apps für ihr Liebesglück



Die meisten Prominent wollen nicht warten, bis das Glück bei ihnen anklopft und gehen dabei ähnlich vor wie heutzutageviele Normalos: Sie suchen über Dating-Apps nach dem suitableen Gegenstück fürs Leben oder auch nur nach Gesellschaft Abs. Die App Raya hat den Ruf, exklusiver zu sein as beispielsweise Tinder. Wer here reinwill, muss sich registrieren und wird überprüft, bevor er angenommen oder abgelehnt wird. Entscheidend ist zum Beispiel, who gut that own Social-Media-Präsenz mit der Anzahl der Follower ist. Members only also.

Model and Schauspielerin Cara Delevingne screams as sehr umtriebig in der Liebe. Ihr Raya will be right. © Edward Berthelot / Getty Images

Wer es schafft hat, kann auf einen Flirt mit Patrick Schwarzenegger, 28, Cara Delevingne, 29, or Zac Efron, 34, hoffen. Auch Rebel Wilson, 42, Channing Tatum, 42, and Ben Affleck, 49, went bei Raya schon auf Partnersuche, wurden aber schließlich im realen Leben fündig. Sharon Stone, 64, fahndete ebenfalls im Netz nach Mr. right. But at Bumble, wo jeweils die Frau den ersten Schritt power, they were blocked: Man thought, ihr Profil sei unecht.

Drew Barrymore hat erst mal genug vom Online-Dating. Zu fell Selbstdarstellung, findet sie. © Valerie Macon/AFP / Getty Images

Drew Barrymore, 47, hat Raya Kurzlich lost. “Da sehen mir alle zu perfect aus”, says sie. Vielleicht ruft sie Brad mal an …

